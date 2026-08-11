64. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetleri arasında yer alan Futbol Akademi Turnuvası yapıldı. Kumyalı Şehit Süleyman Gül stadında oynanan final karşılaşmasının arsından şampiyon belli olurken, turnuva da tamamlanmış oldu. Futbol Akademi Turnuvası U10 (2016 doğumlular) takımlarından Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi U10 takımı, Mağusa Türk Gücü U10 takımı, Dumlupınar U10 takımı, 1461 İskele Trabzonspor U10 takımı olmak üzere toplam 4 takım katılarak mücadele etti.

YARI FİNAL

Futbol Akademi Turnuvası U10 Yarı Final karşılaşmalarında 1461 İskele Trabzonspor U10 takımı rakibi Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi U10 takımını 4-0, Dumlupınar U10 takımı ise rakibi Mağusa Türk Gücü U10 takımını normal süresi 1-1 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 3-2 kazanarak Finale yükseldi.

FİNAL

Büyü bir çekişmeye sahne olan U10 turnuva Finalinde 1461 İskele Trabzonspor U10 takımı rakibi Dumlupınar U10 takımını 2-1 mağlup ederek Futbol Akademi turnuva şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise Mağusa Türk Gücü U10 takımı rakibi Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi U10 takımın 4-0 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu. Turnuva boyunca büyük bir mücadele örneği sergileyen minik futbolcular, başarılı performansları ile taktir topladılar.

Futbol Akademi Turnuvası U10 (2016 doğumlular) Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu tarafından veridi.

Futbol Akademi Futbol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

1. 1461 İskele Trabzonspor U10

2. Dumlupınar U10

3. Mağusa Türk Gücü U10

4. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi U10