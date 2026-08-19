Dört yıl önce Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu öncülüğünde başlatılan padel çalışmaları, artan ilgi ve tesisleşmeyle birlikte kurumsal bir yapıya kavuşuyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), ülkemizde son yıllarda hızla gelişen padel sporunun daha düzenli, planlı ve uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesi amacıyla oluşturduğu Padel Komitesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde padel branşında faaliyet gösteren kulüplerin temsilcilerinin yer aldığı komite, bugün gerçekleştirdiği dördüncü toplantıyla birlikte önemli bir çalışma sürecini tamamladı. Dört toplantının sonunda 2026 faaliyet takvimi, turnuva talimatları, turnuva şartları ve turnuva düzenlemek isteyen tesislerin yerine getirmesi gereken kriterler belirlendi.

Dört yıl önce KKTF çatısı altında başlatılan çalışmalarla gelişimi desteklenen padelin, bugün gelinen noktada artan sporcu ilgisi ve tesis sayısıyla birlikte daha organize bir yapıya ihtiyaç duyduğu belirtilirken, oluşturulan komiteyle birlikte bu sürecin kulüpler ve tesislerle koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

2026'DA BEŞ PUANLI TURNUVA

KKTF Padel Komitesi tarafından hazırlanan faaliyet takvimi kapsamında 2026 yılında toplam beş puanlı padel turnuvası gerçekleştirilecek.

Turnuvaların tarihleri şöyle:

- 28-29-30 Ağustos 2026

- 11-12-13 Eylül 2026

- 16-17-18 Ekim 2026

- 6-7-8 Kasım 2026

- 4-5-6 Aralık 2026

Takvimin ilk organizasyonu olan 28-29-30 Ağustos tarihli turnuva, KKTF tarafından düzenlenecek ilk puanlı padel turnuvası olacak.

Bu sistemle birlikte sporcuların düzenli müsabaka deneyimi kazanması, resmi puanlama sistemi içerisinde yer alması ve ülkemizde padel sporunda sürdürülebilir bir rekabet ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

KKTF ayrıca ülkede gerçekleştirilecek padel organizasyonlarının belirlenen federasyon kuralları ve organizasyon kriterleri çerçevesinde yapılmasını esas alıyor. Kulüp ve tesislerin düzenleyeceği özel padel turnuvaları ve etkinliklerin de Federasyonla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi, böylece branşın ülke genelinde ortak standartlar doğrultusunda gelişmesi hedefleniyor.

ANTRENÖR EĞİTİMİNDE FABİÁN GELİBTER MAİDANİK

Padelin sağlıklı gelişimi için müsabaka organizasyonlarının yanı sıra antrenör eğitimine de önem veren KKTF, bu kapsamda 9-10-11-12 Kasım 2026 tarihlerinde dört günlük Padel Antrenörlük Kursu düzenleyecek.

Kursun eğitim kadrosunda, uluslararası padel camiasının deneyimli isimlerinden Fabián Gelibter Maidanik yer alacak.

Arjantin kökenli olan ve kariyerinin önemli bölümünü İspanya'da sürdüren Gelibter, 30 yılı aşkın antrenörlük ve spor yöneticiliği deneyimine sahip. 1993 yılında İspanya'nın Malaga bölgesinde ilk padel kulüplerinden birini kurarak sporun Endülüs ve Avrupa'da yaygınlaşmasına katkı sağlayan Gelibter, kariyeri boyunca profesyonel sporcuların gelişiminde görev aldı ve dünya çapında çok sayıda antrenörün yetişmesine katkı sağladı.

Milli takım seviyesinde de görev yapan Gelibter, Türkiye Padel Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini üstlenmesinin yanı sıra İspanya ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde antrenörlük eğitimleri ve seminerler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenecek dört günlük kursla, ülkemizde padel branşında görev yapacak antrenörlerin teknik bilgi ve saha uygulamaları açısından uluslararası standartlarda yetiştirilmesi hedefleniyor.