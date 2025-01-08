Asgari ücrete artış gelmeden gıdada yapılan ilk zam süt fiyatlarında oldu.
1 litre sütün fiyatı, 43,45 TL’den 53,50 TL’ye yükseldi. Yapılan fiyat artışıyla birlikte 1 litrelik Koop Süt, bugünden itibaren 53,50 TL’den satışa sunulacak.
Süt ürünlerine son olarak geçtiğimiz ağustos ayında zam yapılmıştı.
Öte yandan zamların ardı arkası kesilmezken, Tarım Bakanlığı 1 Ocak itibarıyla çiğ süte yüzde 10,5 oranında zam yaptı!
SÜİB Başkanı Mahmut Erden konuyla ilgili açıklama yaparak, "İmalatçılar, artan işçilik, enerji, akaryakıt ve çiğ süt fiyatları karşısında rekabet gücünü tamamen kaybetmiştir." dedi.
Erden, "Yurtdışından gelen Süt ürünleri ve Avrupa'dan bizim pazarlarımıza giden ürünlerle artık rekabet etmemiz mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.