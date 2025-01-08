Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Tasarrufu, Taşıma Ve Kanunsuz Topluluk” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ek süre talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan Ali Yavuzcan, Sibar Aybar, Gökhan Huğ ve Hasat Öztürker’in suçsuz olduğu anlaşılarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldılar.

Duruşmaya çıkarılan 4 zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, zanlıların 2 Ocak 2025 tarihinde, 04:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanına alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadıklarını anımsattı. Polis, zanlıların tartışmanın hemen ardından toplanıp, mekanın önüne gittiklerini, Hazar Öztürker’in, yanındaki silahı araç içerisinden havaya kaldırıp, korkutmak maksadıyla güvenlik görevlileri üzerine doğrulttuğunu aktardı. Polis, şikayet üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Volkan Balaban’ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında toplam 9 kişi tutuklandığını, alınan ifadeler ve incelenen kamera görüntüleri sonucu suçla bağları olmadığı tespit edilen Ali Yavuzcan, Sibar Aybar, Gökhan Huğ, Hasat Öztürker’in suçsuz olduğunun anlaşılarak, serbest bırakıldıklarını söyledi. Polis memuru, diğer 5 zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, silahın balistik inceleme sonucunun henüz çıkmadığını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlılar Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker’in soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.