Gazimağusa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir konutun arka kısmında yer alan yardımcı evde kaçak hamur işi üretimi yapıldığı tespit edildi.

Belediye’den yapılan açıklamada, yapılan incelemede Dumlupınar Mahallesi’ndeki evin herhangi bir iş yeri çalıştırma iznine sahip olmadığı, üretimde görevli kişilerin sağlık karnesi bulunmadığı ve hijyen kurallarının ciddi şekilde ihlal edildiği belirtildi.

İnsan sağlığını tehdit eden bu koşullar nedeniyle üretim alanının, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildiği ifade edilen açıklamada, “Halkımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Tüketicilerin güvenli, sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz sürecektir.” denildi.



