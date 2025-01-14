Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan sürüş ehliyeti sınavlarının çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, görüşmede yaptığı konuşmada, sınav sisteminin geliştirilmesi için TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirterek, sistemin geliştirilmesi için gerekli desteğin sağlanması konusunda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında Ahmet Aydın’a, Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şube Sorumlusu Ahmet Osmanlı ve KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki eşlik etti.