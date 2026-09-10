Aygün’de eski eşi Mustafa Ak tarafından öldürülen 61 yaşındaki Saliha Özkol’un kızı Emine Yücel, annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yücel, paylaşımında “Anne…” diye seslenerek, ölümünün ardından adalet mücadelesi vereceğini belirtti.

Yücel, “Sana bu haksızlığı reva görenlerin, bu acıyı bize yaşatanların adaletle peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Yücel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Anne…

Bugün senin yokluğunla sadece benim evim değil, tüm ada yasa büründü. Yüreğimden kopup gelen o çığlık her sokakta yankılandı, herkes duydu bu acıyı...

Bir tek seni benden alan duymadı, anlamadı.

Nefes aldığım, bu bedende can taşıdığım tek bir an bile kalırsa; sana bu haksızlığı reva görenlerin, bu acıyı bize yaşatanların adaletle peşini bırakmayacağım.

Yargı önünde, hukuk önünde ve vicdanlarda hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacağım.

Sen orada huzur içinde uyu.. burada bıraktığın emanetin de, yürütülecek mücadelen de emin ellerde.

Adın bu adada ve benim yüreğimde sonsuza kadar yaşayacak… Işıklar içinde uyu..”