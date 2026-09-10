Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, dün Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 10.30’da başlayan ve ara bölgede düzenlenen zirve yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı, dün yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Ara bölgede yer alacak görüşme, 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak.

Liderler, 26 Ağustos’ta yaptıkları görüşmede temaslarını yoğunlaştırma ve haftada en az bir kez, gerektiğinde ise daha sık görüşme konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile dünkü görüşmelerinde, sürecin ileriye taşınabilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözünü ettiği “elverişli iklimin” oluşturulmasının önemini vurguladığını belirtti.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bir saatlik görüşmenin ana konularının Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji olduğunu kaydetti.

Görüşmenin önemli bir kısmında yeni Güven Artırıcı Önlemler üzerinde uzlaşıya varılamadığını belirten Erhürman, var olan güveni de aşındırdığını düşündükleri dış ve iç girişimler konusundaki görüşlerini aktardıklarını ifade etti.

Erhürman, “Süreci ileriye taşımak istiyorsak, Sayın Guterres’in sözünü ettiği ‘elverişli iklim’in oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun için de hem yeni güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi hem de güven zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerektiğini vurguladık.” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in rahatsızlığı nedeniyle BM Genel Kurulu öncesinde adada olamayacağını da kaydeden Erhürman, bir sonraki liderler görüşmesinin Holguin’in yokluğunda yapılacağını belirtti.