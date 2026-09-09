Başbakan Ünal Üstel, sekiz bölgede hayata geçirilecek sosyal konut projeleri için online başvuruların cuma günü başlayacağını, narenciye üreticilerine ise yarın 607 milyon 148 bin 950 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, hükümetin bir yandan gençleri ev sahibi yapacak sosyal konut projelerini ülke geneline yayarken, diğer yandan üreticinin emeğini korumaya ve üretimi desteklemeye devam ettiğini söyledi.

-“Sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz”

Yaklaşık 30 yıllık bir aranın ardından sosyal konut projelerini yeniden başlattıklarını vurgulayan Üstel, “Yaklaşık 30 yıllık bir aranın ardından yeniden başlattığımız sosyal konut projelerinde sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

-“’Sosyal konut için başvurular cuma başlıyor”

Üstel, bu kapsamda Girne’de Dikmen, Çamlıbel ve Esentepe; Gazimağusa’da Maraş; Lefkoşa’da Alayköy ve Haspolat; İskele’de Dipkarpaz ile Güzelyurt’ta Bostancı bölgelerinde hayata geçirilecek sosyal konut projeleri için online başvuruların cuma günü başlayacağını açıkladı. Üstel, başvuruların İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını belirtti.

-“Üreticiye yarın 607 milyon 148 bin 950 TL

Üreticiye yönelik desteğin de sürdüğünü belirten Başbakan Üstel, narenciye üreticilerinden alınan ürünlerin toplam bedelinin 828 milyon 132 bin 545 TL olduğunu açıkladı. Üstel, bu rakamın 607 milyon 148 bin 950 TL’lik bölümünün yarın ödeneceğini duyurdu.

Yarın yapılacak ödemeyle üreticilerin alacaklarının yaklaşık yüzde 75’inin ödenmiş olacağını kaydeden Üstel, geriye kalan ödemelerin ise ekim ayı içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bir taraftan gençlerimizi ev sahibi yapıyor, diğer taraftan üreticimizin alın terine sahip çıkıyoruz. Hükümetimiz çalışıyor. Halkımız, gençlerimiz, üreticimiz ve tüm sektörlerimiz kazanmaya devam ediyor. Söz verdik. Yapıyoruz.”