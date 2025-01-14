Dernekten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk olarak “Anlatı Yöntemleriyle Kıbrıs Sınıflarında Kültürlerarası Becerileri Geliştirmek" konulu atölyeler düzenlenecek.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen bu atölyelerde, hikaye anlatımı ve ortak anlatıların gücü kullanılarak, barış kültürünü ve kültürlerarası anlayışı teşvik etmek amaçlanıyor.

Eğitim programının ikinci aşaması olan "Ortak Anlatıları Keşfetmek: Kültürlerarası Eğitimde Toplumlar Arası Kaynaklar " başlıklı iki toplumlu öğretmen eğitimleri de 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Eğitim, Lefkoşa Ara Bölge’de yer alan Dayanışma Evi’nde 09.30 - 13.00 veya 14.30 - 18.00 saatleri arasında yer alacak.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde yapılacak olan atölye çalışmalarında katılımcılara sertifika ve ücretsiz eğitim materyalleri de verilecek.

Tek ve iki toplumlu atölye çalışmalarını takiben ise, Şubat ile Mayıs 2025 tarihleri arasında Dayanışma Evi'nde Barış için Öğretmen Akademisi düzenlenecek. Kültürlerarası anlayışı ve barış eğitimini geliştirmeyi amaçlayan bu program, üç adet iki toplumlu atölye çalışması ve bir mentorluk sürecinden oluşacak.

Açıklamada, https://form.jotform.com/243503368260453 bağlantısından kayıt yapılabileceği, https://www.ahdr.info/peace-education/teacher-training-and-teachers-academy-for-peace-2024-2025/ adresinden ise programla ilgili detaylı bilgiye ulaşılabileceği kaydedildi.