Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından gündeme gelen Filo Denizcilik Şirketi Limited’in kayıtlı hissedarları ile yönetim yapısını gösteren belgeler ortaya çıktı.

KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından 31 Ağustos 2026 tarihinde düzenlendiği görülen belgelere göre şirketin 13 hissedarı bulunuyor. Toplam 102 milyon 482 bin 278 adet payın yer aldığı şirkette en büyük tek hissedar Mehmet Can Dönüş.

Şirketin direktörlüğünü Ali Özdülger, şirket sekreterliğini ise Süleyman Dilek yürütüyor. Her iki isim de şirketin hissedarları arasında yer alıyor.

Şirket kayıtlarına göre Mehmet Can Dönüş, 21 milyon 678 bin 937 payla şirketin yaklaşık yüzde 21,15’ine sahip. Dönüş, şirketin en büyük tek hissedarı olmasına rağmen tek başına çoğunluğu veya şirket kontrolünü sağlayacak oranda pay taşımıyor.

Dönüş’ü, 14 milyon 452 bin 640 pay ve yaklaşık yüzde 14,10 ortaklık oranıyla Harun Erhun izliyor.

Üçüncü sırada ise 11 milyon 613 bin 712 payla Pembe Toygar bulunuyor. Toygar’ın şirketteki payı yaklaşık yüzde 11,33 olarak hesaplanıyor.

DİREKTÖR VE ŞİRKET SEKRETERİ DE HİSSEDAR

Şirketin resmî direktörü olarak kayıtlarda yer alan Ali Özdülger’in 10 milyon 65 bin 225 payı bulunuyor. Bu miktar, toplam sermayenin yaklaşık yüzde 9,82’sine karşılık geliyor.

Şirket sekreteri Süleyman Dilek ise 10 milyon 839 bin 493 payla şirketin yaklaşık yüzde 10,58’ine sahip. Yakup Dilek’in payı da 10 milyon 839 bin 492 olarak kayıtlara geçti. İki hissedarın payları arasında yalnızca bir pay fark bulunuyor.