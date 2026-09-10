Rum Lider Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, mevcut koşullar çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'da kesildiği yerden yeniden başlamasına hazır olduklarını söyledi.

Görüşmenin kısa ancak ele alınan konular bakımından esaslı olduğunu belirten Hristodulidis, tarafların üç başlık üzerinde görüş alışverişini sürdürdüğünü söyledi. Bu başlıkları “öz, metodoloji ve güven artırıcı önlemler” olarak sıraladı.

Bazı konularda ilerleme sağlandığını ve ortak anlayış bulunduğunu kaydeden Hristodulidis, bazı başlıklarda ise görüş ayrılıklarının ve farklı yaklaşımların devam ettiğini belirtti.

Güven artırıcı önlemler konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilmediğini aktaran Hristodulidis, toplantının daha çok müzakerelerin özü ve metodolojisi üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Müzakerelerin nasıl ilerleyebileceği ve yeniden başlaması için gerekli koşulların nasıl oluşturulabileceği konusunda konuların netleştiğini ifade eden Hristodulidis, “Kişisel görüşüm, çünkü başka biri adına konuşamam, mevcut veriler ışığında hazırız. Müzakerelerin Crans Montana'da kesildiği yerden yeniden başlamasına hazır olduğumuzu düşünüyorum” dedi.