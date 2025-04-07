Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Demirhan Mevkiindeki trafik ışıkları devreye giriyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Demirhan Mevkiinde yapımı tamamlanan Demirhan - Balıkesir dört yol kavşağı ve kavşak üzerinde bulunan trafik ışıkları yarın (08.04.2025) saat 13.00 itibariyle devreye gireceği açıklandı.

Yapılan açıklamada "Kavşak üzerinde, araçların geçişi için konuşlandırılan trafik ışıklarının yanı sıra, yaya geçişleri için de bas-geç sistemli trafik ışığı bulunmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin kavşaktaki trafik levha ve işaretlerine riayet etmeleri önemle rica olunur." denildi.