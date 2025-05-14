Politis gazetesi: “Göçmenleri Kurtarma Operasyonu Mu Yoksa Kurda Kuzu Teslim Etmek Mi? – Ülkeden Kaçmak İsteyen Göçmenleri Körü Körüne Suriye Rejimine Teslim Ettik – Geri İtmeleri Araştırma ve Kurtarma Diye Mi Adlandırdık?” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, 9 ila 10 Mayıs tarihinde gerçekleşen mülteci geri gönderimi olayına yer verdi.

Söz konusu tarihlerde Suriye’den iki mülteci teknesinin önünün Rum deniz güçlerince deniz ortasında kesildiğini ve Suriye’ye geri götürüldüklerini hatırlatan gazete, mültecilerin geri gönderilmesinin güvenli olup olmadığının veya bu kişilerin siyasi sığınma talep etme haklarının olup olmadığının ise kontrol edilmediğini vurguladı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Suriye’nin Tartus limanına vardıklarında askerler tarafından karşılanan ve çift kabin araçlara bindirilerek götürülen mültecilerin akıbetlerinin ise bilinmediğini yazdı.

Rum Göç İdaresi Bakanlığı Müsteşarı Nikolas Yoannidis ise dün Politis radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu olayda Suriyeli mültecilerin geri itilmediklerini, kurtarıldıklarını söyledi. Yoannidis, Suriye’nin güvenli bir ülke olup olmadığı sorusuna ise net yanıt vermedi.

Rum hükümetinin, Suriyelileri “geri itmesini”, “kurtarma operasyonu” diye lanse etmeye çalıştığını yazan gazete, Suriyeli mültecilerin Tartus limanına indirilişleri ve çift kabin araçlara bindirilişlerini gösteren fotoğraflar da yayımlandı.