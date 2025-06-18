Haravgi’nin haberine göre, yaşları 21 ile 30 olan toplam 30 kişiden oluşan iki grup, mesleki ve kişisel hesaplarını görmek üzere pazartesi akşamı 20.30 sularında Baf’ta açık bir alanda buluştu. Bıçak, cop ve inşaat malzemeleriyle birbirine saldıran kalabalıkta 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ameliyat edildi.

Olaylar sırasında bölgede bulunan 3 araç hasar gördü. Müdahale eden Rum polisi yaralıları hastaneye sevk etti ve bölgeyi kapattı. Olayla ilgili 3 kişiyi tutuklayan polis diğer şahısları tespit etmeye çalışıyor.