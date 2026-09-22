Rum Meclisi Maliye Komitesi toplantısında, “Photo Radar List” sisteminin geliştirilmesi için kullanılması öngörülen 146 bin euronun serbest bırakılmasına tepki gösterildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Photo Radar List” sisteminin, Güney Kıbrıs’ta trafik kemarlarına-radara yakalanan Kıbrıslı Türk sürücülerin cezaları için kullanılmasının amaçladığını anımsattı.

Gazete bu sistemin geliştirilmesiyle, Kıbrıslı Türk araçlarıyla ilgili ödenmeyen cezaların sınır kapılarında dağıtılmasının da öngörüldüğünü yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin dünkü toplantısında, bu kategoriye giren ve tahsil edilemeyen ceza sayısının 16 bin olduğundan bahsedildi.

Toplantının, milletvekillerinin gerek sistemin işleyişi gerekse bu sistemi yönetecek şirketle sözleşme yükümlülükleri hakkında ek izahatlar talep etmesi üzerine tamamlanamadığını yazan gazete, komite nihayetinde, bu konunun bir sonraki toplantıda tartışılmasına ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin toplantıya çağrılmasına karar verildiğini belirtti.

Habere göre, AKEL Milletvekili Andreas Pasıourtidis, Doğrudan Demokrasi Milletvekili Yiannis Lauris, ELAM Milletvekili Marios Pelekanos söz alarak konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.