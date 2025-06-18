Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, bu eylemin “yasadışı ve tek taraflı bir eylem” olduğunu iddia ederek, herhangi bir üçüncü ülke karşısında hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını savunduğunu yazdı.

Habere göre açıklamada, haritanın Deniz Hukuku Sözleşmesi ile adaların MEB ve kıta sahanlığındaki haklarına ilişkin örf ve adet hukukuna aykırı olduğu öne sürülerek, üçüncü ülkelere karşı hiçbir şekilde, egemen haklarını etkileyecek ölçüde hukuki bir nüfuzu olmayacağı savunuldu.

Rum Dışişleri Bakanlığı ayrıca, deniz mekânsal planlaması haritasının yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sorumluluğu olduğunu Rum Yönetimi’nin 2023 yılında kendi ulusal haritasını sunduğunu anımsattı.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarını hukuki, siyasi ve diplomatik yollarla savunmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.



