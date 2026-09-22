Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, aynı savunma sistemine sahip olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesi Palmas’ın, Savunma Bakanlığı ile Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) arasındaki iş birliği memorandumunun imzalanması etkinliğinde açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, Doğu Akdeniz’deki güvenliği güçlendiren ve birlikte çalışmayı garanti altına alan aynı savunma sistemine sahip olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan-İsrail arasındaki “Aşil Kalkanı” Anlaşmasına müdahil olma ihtimali üzerine Palmas, ikili bir anlaşmanın söz konusu olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın barışçıl ve demokratik bir ülke olduğunu kaydeden Palmas, var olduğunu ileri sürdüğü “işgal” nedeniyle caydırıcı gücünü güçlendirme yükümlülüğüne sahip olduğunu söyledi.

1 Ekim resmi geçit töreni hakkında da konuşan Palmas, geçit töreninin geçmiş yıllara göre “gelişmiş ve farklı” olacağına dikkat çekti. Yeni silah sistemlerinin gösterilmesi ihtimali konusunda ayrıntı vermeyen Palmas, izleyenlerin memnun kalacağını ifade etti.

Palmas, 2024 yılında ELDİK tatbikatı sırasında patlayan el bombası neticesinde yaralanan asker ile ilgili Yunanistan’da görülen davanın sorulması üzerine, Yunanistan’daki yargı sürecinin devam ettiğini kaydederek yorum yapmaktan kaçındı.