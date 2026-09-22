Fileleftheros gazetesi: “Dikkatler Holguin’de – Başkan Hristodulidis’in New York’taki Önemli Temas Turları Başladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in New York temaslarına dün başladığını ancak tüm dikkatlerin bugün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le yapacağı görüşmede olduğunu yazdı.

Holguin-Hristodulidis görüşmesinin Kıbrıs saatiyle 01.00 sonrasında gerçekleşeceğini hatırlatan gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise Hristodulidis-Abdullah görüşmesine ilişkin açıklamada bulunduğunu belirtti.

Hristodulidis-Abdullah görüşmesinde Orta Doğu’daki gelişmeler, ikili ilişkiler, bölgesel iş birlikleri ve Ürdün ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığını ifade eden Letimbiotis, iki liderin ortak fayda konularında mevcut iş birliğini geliştirme taahhüdünde de bulunduklarını vurguladı.

Görüşmede Hristodulidis’in, Baf’ta bulunan Yangınlarla Havadan Mücadele Merkezi’nin (CRAFS) Ürdün tarafından desteklenmesi ve iki yangın söndürme uçağının personelleriyle birlikte yaz döneminde Güney Kıbrıs’a tahsis edilmesi sebebiyle teşekkürlerini ilettiğini belirten Letimbiotis, Ürdün-Güney Kıbrıs-Yunanistan iş birliğine dair konuların da görüşüldüğünü ifade etti.

Letimbiotis; Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMAC) çerçevesinde iş birliklerinin geliştirilmesi konusunun da görüşmede gündeme geldiğini, Hristodulidis’in ayrıca Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında Abdullah’a bilgi verdiğini belirtirken Kıbrıs sorunundaki desteği sebebiyle Abdullah’a teşekkürlerini ifade ettiğini vurguladı.

- Hristodulidis: “Önemli gelişmeleri ihtimal dışı bırakmıyorum”

Haravgi gazetesi ise Hristodulidis’in dün “Amerika Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldiğini, burada yaptığı konuşmada “müzakerelerin yeniden başlaması yönünde önemli gelişmeler olma ihtimalinin bulunduğunu” söylediğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis, “Gelişmeler beklenmediği yönünde Kıbrıs’ta hakim olan havaya karşın kendisinin önemli ilerlemeleri ihtimal dışı bırakmadığını” belirterek “temaslarının ana konusunun Kıbrıs sorunu olduğunu” vurguladı.

ABD’den dev şirketlerin Güney Kıbrıs’a yatırım yapacakları yönünde açıklamalarda bulunacakları bilgisini de paylaşan Hristodulidis, özellikle teknoloji alanında önemli ABD yatırımları almakta olduklarını savundu.

Hristodulidis, kasım ayı sonunda New York’a yeniden geleceğini ve New York’un yanı sıra Ohio, Boston ve Florida’da Güney Kıbrıs’a yatırım yapmakla ilgilenen şirketlerle temaslarda bulunacağını açıkladı.

Ekonominin gidişatı, savunma harcamalarındaki artış ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de değinen Hristodulidis, iki ülkenin daha sıkı iş birliği yapabilme kapasitesi bulunduğunu da vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “New York’a Guterres’i Es Geçen Önerilerle Gitti” başlığı altında verdiği yorum haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Hristodulidis’ten yeni öneriler sunmasını değil iki ay önce Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette gündeme getirdiği önerilerde ne gibi gelişmeler sağlandığını duymak istediğini oysa Hristodulidis’in New York’a 19 maddelik ve bazıları yeni olan önerilerle gittiğini yazdı.

Hristodulidis’in 19 maddelik ve bazıları yeni olan önerileri Kıbrıs Türk tarafına sunduğunu hatırlatan gazete, bu önerilerin ne olduklarının ise bilinmediğini de hatırlattı.