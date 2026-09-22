Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen 390 kilo ketamin türü uyuşturucuyla ilgili araştırma ve soruşturmalarının yoğun olarak devam ettiği kaydedildi.

Polisin başlangıçta tutuklanan dört kişiden üçünü dün mahkemeye sevk ettiğini ve tutukluluk sürelerinin sekiz gün daha uzatıldığını yazan Haravgi gazetesi, Almanya’dan ithal edilen uyuşturucu maddenin alıcısının 50 yaşındaki Filistinli şahıs olduğunu, tutukluluk süresi uzatılan diğer iki kişinin ise İsrailli bir çift olduğunu belirtti.

Gazete, 51 yaşındaki İsraillinin söz konusu yasadışı maddenin aktarılmasını üstlenen nakliye şirketinin ofisiyle iletişim kuran kişi olduğunu, İsrailli çiftin ise soruşturma memurlarının sorularını yanıtlamayı reddettiğini kaydetti.

Gazete haberinde, Rum tarafındaki kovuşturma makamlarının İnterpol aracılığıyla uyuşturucunun kaynağının tespit edilmesi için Alman makamlarıyla iletişim halinde olduklarını belirtti.