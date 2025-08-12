“Alithia News” haber sitesi, Majed Alashtar isimli 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi’nin gözetiminde Güney Lefkoşa’da ikamet ettiği yurttan 6 Ağustos tarihinde ayrıldığını ve o günden beri kendisinden haber alınamadığını yazdı.

Haberde, Majed’in annesi ve kardeşlerinin Türkiye’de bulunduğu, Majed’in ise annesi tarafından, bir akrabasıyla birlikte 2024 yılı Şubat ayında Kıbrıs’a gönderildiği iddia edilirken, daha önce başka bir yurtta kalan ve eğitimini sürdüren çocuğun 13 yaşına basmasının ardından şu anda kaldığı ikametgaha alındığı ancak burada zorbalığa uğradığından şüphelenildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Majed’in kaybolduğu gece, yurt görevlisinden “Ledra’ya” (Uzunyol) gitmek için izin aldığı ancak geri dönmediği de vurgulandı.