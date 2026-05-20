Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Tuzla-Mutluyaka ana yolunda önceki akşam saat 22.00 sıralarında yapılan devriye sırasında şüpheli görülen 30 yaşındaki isminin baş harfleri A.M.L.’nin üzerinde yaklaşık 2 gram kokain, 23 yaşındaki isminin baş harfleri J.R.K.’nin üzerinde ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Dün mahkemeye çıkarılan iki zanlıya üçer gün tutukluluk verildi.