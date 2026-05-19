19 Mayıs 2026 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Nidal YEŞİL (E-28) (140) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZB 778 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada çembere giriş yaptığında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Efe Bora KANAN (E-26) yönetimindeki SE 594 plakalı salon araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZB 778 plakalı araç sürücüsü Nidal YEŞİL, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.