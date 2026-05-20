İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından önceki gün İskele’de şüpheli görülen 25 yaşındaki isminin baş harfleri T.I. ile 32 yaşındaki isminin baş harfleri A.C.’nin kullanımındaki araçta ve kaldıkları ikametgahta yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ile gümrüğe beyan edilmemiş toplam 301 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Dün mahkemeye çıkarılan iki zanlıya üçer gün tutukluluk verildi.