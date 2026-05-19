İskele-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Zehranur KAYA (K-30) yönetimindeki MK 830 plakalı salon araçla Gazimağusa yönünde dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Salamis Çemberini geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp trafik levhasına çarptı. Çarpmanın ardından kontrolsüzce savrulan araç, tarla içerisinde takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Hacer ÖZBEK (K-29) , Ali Kerem Özbek (ç-11 aylık) Musab Ali KAYA (ç-4) ve Muhammed Asil Kaya(ç-3), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Kerem Özbek (Ç-11 aylık) kafatasında kırık şüphesi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesine sevk edilmiş olup, diğer yaralıların tedavileri ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde halen sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.