Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, önceki gün saat 16.00 sıralarında Metehan’da 31 yaşındaki Mehmet Oğuzhan Tarım'ın kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 7 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. Mehmet Oğuzhan Tarım tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Metehan Kemal Şemiler Caddesi üzerinde bulunan ikametgahta zanlının huzurunda yapılan aramada yatak odasında masa üzerinde mavi-beyaz renkli kreatin kutusu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynı kutu içerisinde 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve emarelerin analize gönderileceğini ifade eden polis, zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzuruna getirilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.