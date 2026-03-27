Metehan’da, önceki gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada park halindeki bir araçta ve içindeki kişilerin üzerinde şüphe üzerine arama yapıldı.

42 yaşındaki Ahmet Uğur Gülsevener ve 31 yaşındaki Sezer Aydağ’ın üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü, 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyle cam pipo bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde, Ahmet Uğur Gülsevener’in Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve pipo da bulunarak emare olarak alındı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, tasarruf ve alma verme” suçlarından tutuklanan Ahmet Uğur Gülsevener ve Sezer Aydağ dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Yenikent Metehan Şehit arsaları içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri devriyede oldukları bir sırada FF 106 plakalı aracın şüpheli bir vaziyette saklı durmasından dolayı şüphe duyup aracın yanına giderek araç içerisinde şoför koltuğunda Ahmet Uğur Gülsevener’in ve yolcu koltuğunda Sezer Aydağ’ın olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların huzurunda araç içerisinde yapılan kontrolde aracın şoför kapısı içerisinde plastik kutuda dört ayrı küçük naylon parçası içerisinde yaklaşık 8 gram methanfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ağzı çıt çıtlı altı ayrı şeffaf naylonlarda toplam yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile bez parçasına sarılı tütün ile karışlık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, Sezer Aydağ’dan yapılan sorgulamada henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından ve sosyal medya uygulaması olan Telegram üzerinden 13.5 gram Hintkeneviri ve 10 gram methanfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, Ahmet Uğur Gülsevener’in Göçmenköy’deki adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 1 adet cam kahverengi renk pipo,1 adet gri renk öğütücü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.