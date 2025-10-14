AKSA SÜPER LİG DÖRDÜNCÜ HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 4. Haftası pazartesi günü oynanan maçla tamamlanırken, Doğan Türk Birliği averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde ilk üç sırayı paylaşan Doğan Türk Birliği, Dumlupınar ve C. B. Gençlik Gücü takımlarının namağlup olarak zirve yarışında olduğu ilk 4 hafta sonunda Cihangir ve Lefke takımları ise 1 mağlubiyetle zirveyi takiplerini sürdürüyorlar.

Doğan T. Birliği zorlu Yeniboğaziçi deplasmanından farklı skorla galip ayrılması ile averajla liderliğe yükselirken, Dumlupınar tek golle deplasmanda Esentepe’yi mağlup ederek zirveye ortaklığını sürdürdü. Gençlik Gücü ise ilk hafta sonrasında oynadığı üst üste 3. Maçını da gol yemeden farklı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Sezona zirve hedefiyle başlayan Cihangir takımı da K.Kaymaklı deplasmanından tek golle galip ayrılarak üst üste 3. galibiyetini alıp zirve takibine devam etti. Sezonu geç açmasına karşın iyi başlayan ancak 3. Haftada farklı mağlup olan Lefke takımı konuk ettiği Yenicami’yi tek golle geçerek evinde kaybetmeme alışkanlığını sürdürdü.

Son 6 sezonun şampiyonu olan ancak sezona üst üste mağlubiyetlerle başlayarak teknik kadro değişimine giden Mağusa Türk Gücü konuk ettiği güçlü A. Yeşilova takımını mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alarak camiasını zirve için umutlandırdı.

Sezona flaş bir galibiyetle başlayan Mormenekşe’yi konuk eden Gönyeli rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan galip ayrılmayı bilerek bir anda orta sıralarda yer buldu.

Haftanın tek beraberliği ise Çetinkaya – Karşıyaka maçından çıktı. Karşıyaka’nın uzatma anlarına galip girdiği maçta Çetinkaya bulduğu golle haftayı bir puanla kapattı.

Süper Ligin 4. Haftasında 4 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maçı ev sahipleri kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu hafta üç maç 1 – 0’lık skorla biterken, 2 maç ise 2 – 1’lik skorla tamamlandı. Golsüz maç olmazken geçtiğimiz haftalara göre gol sayısı yarıya inerek toplamda 20 gol atıldı.

Haftanın en farklı galibiyetini konuk olduğu Mesarya’yı 4 – 0 mağlup eden Gençlik Gücü alırken, diğer farklı galibiyet ise deplasmanda Yeniboğaziçi’ni 3 – 0’lık skorla geçen Doğan T. Birliği aldı. Atılan 20 golün 10 tanesini yerli futbolcular 10 tanesini ise yabancı futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Ndong Meye haftayı golsüz kapatarak 6 golde kalırken, takipçileri GG’den Jibril İbrahim ile Karşıyaka’dan Papa Demba birer gol atarak 5’er gole yükselerek takiplerini devam ettirdiler.

Bu haftaki 8 karşılaşmada 37 sarı kart çıkarken, 3 tane de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Dumlupınar

Süper Ligin iki alt yapısı güçlü takımı olan Esentepe ile Dumlupınar arasındaki karşılaşmada deplasman takımı Dumlupınar tek golle kazanarak üst üste 4. Galibiyetini almayı başarırken, haftanın takımı da olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Arif Uysal (C. B. Gençlik Gücü)

C. B. Gençlik Gücü’nün deplasmanda Mesarya takımını farklı mağlup ettiği karşılaşmada gerek gol perdesini açan golü atması gerekse asistleriyle takımının kazanmasında büyük pay sahibi olan Arif Uysal, haftalar geçtikçe tecrübesini sahaya yansıtmaya başladı.

Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Cihangir)

Zorlu K.Kaymaklı deplasmanında takımına yaptığı müdahalelerle hem rakibine gol şansı tanımayan hem de oyuna aldığı futbolcusuyla maçı kazanan Ali Oraloğlu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Çetinkaya – Karşıyaka)

Çetinkaya ile Karşıyaka arasında oynanan zorlu karşılaşmada tecrübeli hakem Fehim Dayı gerek gösterdiği kırmızı kartta gerekse maç boyunca hem yan hakemleriyle uyumu hem de pozisyonlara yakınlığı ve doğru düdükleriyle haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası:

Alihan Doğan (Dumlupınar), Kaan Savaşkan(Lefke), Kenan Oshan(Doğan T. B), Ali Bayır(Cihangir)

Haftanın Onbiri:

İrfan(Lefke), Batuhan(Çetinkaya), Niba (DTB), Arda(Dumlupınar), Orkhan (MTG), Mehmet Altın(GG), Hakan(Cihangir), Arowolo(Gönyeli), Sylla(Dumlupınar), Andy Okpe(MTG), Jibril İbrahim(GG)

Aksa Süper Lig 4. Hafta sonuçları

Lefke – Yenicami: 1 – 0

Küçük Kaymaklı – Cihangir: 0 – 1

Mesarya – C. B Gençlik Gücü: 0 – 4

Esentepe – Dumlupınar: 0 – 1

Çetinkaya – Karşıyaka: 2 – 2

Gönyeli – Mormenekşe: 2 – 1

Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği: 0 – 3

Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova:2 – 1

Aksa Süper Lig 5. Hafta programı

Yenicami – Dumlupınar

Doğan T. Birliği – Mesarya

C. B. Gençlik Gücü – Lefke

Mağusa Türk Gücü – Esentepe

Cihangir – Gönyeli

Mormenekşe – Yeniboğaziçi

A.Yeşilova - Çetinkaya

Karşıyaka – K. Kaymaklı

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

