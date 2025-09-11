Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KTFF Süper Kupa mücadelesi yarın (12.09.2025 Cuma) saat 19.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son Kıbrıs Kupası şampiyonu Lefke arasında oynanacak olan karşılaşma 14. Süper Kupa’nın sahibini belirleyecek.

2011 yılından beridir Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Mağusa Türk Gücü 5 kez kupayı müzesine götürmeyi başarırken, Lefke takımı tarihindeki ilk Süper Kupa’sını müzesine götürmek için mücadele verecek. Son 6 sezonun lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü son 4 sezondur kupayı müzesine götürerek üst üste en fazla kupayı kazanan takım olurken, Yenicami ile birlikte Süper Kupa’yı en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.

TRİBÜN YERLERİ KIBRIS KUPASI FİNALİNDEKİ GİBİ AYARLANDI

Karşılaşmadaki yerleşme düzeni Kıbrıs Kupası finalindeki gibi olacak. Buna göre Mağusa Türk Gücü taraftarlar batı tribününde, protokolün sağ tarafında yer alırken, Lefke taraftarları ise doğu tribününde yer alacak. Tarafsız seyirciler ise doğu tribününde protokolün sol tarafındaki bölümden karşılaşmayı takip edebilecek. Mağusa Türk Gücü takımı lig şampiyonu olması sebebiyle müsabakada ev sahibi statüsünde mücadele ederken protokol tribünü altındaki soyunma odasını kullanacak, Lefke TSK takımı ise doğu tarafındaki misafir takım soyunma odasını kullanacak.

U12 LİGİ FUTBOLCULARINA BELGE VERİLECEK

Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde geçtiğimiz hafta sona eren ve 44 takım ile binin üzerinde futbolcunun forma giydiği U12 Ligi futbolcularına teşekkür belgesi verilecek. Tüm U12 takımları birlikte müsabakayı izleyecek ve devre arasında tribünleri selamlayacak.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONLARI

2011: Çetinkaya Türk Spor Kulübü

2012: Çetinkaya Türk Spor Kulübü

2013: Yenicami Ağdelen Kulübü

2014: Yenicami Ağdelen Kulübü

2015: Yenicami Ağdelen Kulübü

2016: Mağusa Türk Gücü

2017: Türk Ocağı Limasol SK

2018: Yenicami Ağdelen Kulübü

2019: Yenicami Ağdelen Kulübü

2021: Mağusa Türk Gücü

2022: Mağusa Türk Gücü

2023: Mağusa Türk Gücü

2024: Mağusa Türk Gücü