Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve sezonun ilk resmi müsabakası özelliği taşıyan Süper Kupa sahibini buluyor. 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 19.30'da başlayacak olan Süper Kupa mücadelesinde son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son kupa şampiyonu Lefke TSK karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.