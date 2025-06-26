Alayköy’de filmleri aratmayacak bir hırsızlık olayı yaşandı.

Alayköy’deki bir geri dönüşüm fabrikasından çaldıkları yeraltı kablolarını aracın arkasına bağlayan hırsızlar, kaçarken tanınmamak için aracın üzerini mavi bir örtüyle kapattı.

Üzeri mavi bir örtüyle kapatılmış araç, Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerinin 12 saatlik sıcak takibi sonucu yakalandı. Olayla ilgili dört kişi suçüstü yakalandı.

Alayköy’de meydana gelen “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar 51 yaşındaki Saadet Topaloğulları, 32 yaşındaki Hasan Topaloğulları, 30 yaşındaki Aziz Topaloğulları ve 44 yaşındaki Hasan Topaloğulları dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23-24.06.2025 tarihleri 17:00-15:00 saatleri arasında Alayköy’de Güzelyurt’tan sakın zanlıların yönetimlerinde bulunan YQ 588 plakalı araç ile işletmeciliğini Esentepe’de sakin 40 yaşındaki isminin baş harfleri T. G.’nin yapmakta olduğu Huzur sokak No:12 adresindeki geri dönüşüm fabrikasının telin altında muhafaza edilen 100 bin TL değerinde 20 metre uzunluğundaki 150’lik yeraltı kablosunu çaldıklarını söyledi.

Polis, sirkat edilen kablonun zanlıların kullanmakta oldukları YQ 588 plakalı araçta bulunarak, emare olarak alındığını ve zanlıların Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandıklarını kaydetti.

Zanlıların aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini söyleyen polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, kamera görüntüleri ve aranan 1 adet emare olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etmesinin kuvvetle muhtemel olup zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesini sağlamak maksadı ile 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Aziz Topaloğulları “Cuma günü oğullarımın sünnet düğünü vardı. Sünnet kıyafeti alabilmek için yaptık. Çaresizlikten yaptık. Çok pişmanız” beyanında bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.