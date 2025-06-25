Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu görevinden ayrıldığını açıkladı

Genç teknik adam 14 Ocaktan bu yana yürüttüğü görevini bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Belözoğlu açıklamasında, "Artık önemli olan Antalya şehrinin beraber olarak harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum. Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım." ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde 20 maçta, 6 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.