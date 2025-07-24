Limasol’da dün çıkan ve hala söndürülemeyen büyük çaplı yangında Suni-Zanaça köyünün, haritadan silindiği belirtildi.

“Dialogos” haber sitesinin haberine göre, Limasol’un Suni-Zanaça köyü tamamen yandı.

Habere göre, Suni-Zanaça Muhtarı Nikos Viki, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada “Yangın, tüm köyü mahvetti, bu bir felaket, yangın her şeyi yaktı” ifadelerini kullandı.

Viki açıklamasında, aniden çıkan yangının, evleri ve ormanı kasıp kavurduğunu söyledi.

Viki, yangının beklemedikleri bir yerden çıktığını, evlerle birlikte ormanının da yandığını üzülerek dile getirdi.

Köyün kendi inisiyatifiyle tahliye edildiğini söyleyen Viki, 3 bin-3 bin 500 kişi bulunan köyde panik havasının hakim olduğunu ve yardım çağrılarının cevapsız kaldığını belirtti.

Viki, yanmış evlere ilişkin hasar tespitinin de henüz yapılmadığını belirterek, “Orman kaybedildi, yanmış bir köyüz” ifadesini de kullandı.