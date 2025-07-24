Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Baf ve Limasol’da devam eden büyük yangına müdahale için “yardıma hazırız” çağrısı yapan Belediye Başkanlarının "gerçek birer yurtsever" olduğunu ifade ederek, felakete karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Çeler, devam eden büyük yangında hayatını kaybedenler olduğuna, onlarca yerleşim yerinin boşaltıldığına dikkat çekerek, büyük bir üzüntü ile çalışmaları takip ettiklerini bildirdi.

Çeler, “Böylesi acı bir olayda, yardıma hazır olduklarını duyuran Kıbrıs Türk belediyelerinin bu çağrısının, güneydeki makamlar tarafından kabul görmesi gerekiyor. Kayıplar çoğalmadan, ciğerlerimiz daha fazla yanmadan bu felaketin sona ermesini diliyorum. Kıbrıslı Rum yurttaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.