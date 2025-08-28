Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Avukat Aslı Murat, sosyal medya hesabı üzerinden son 5 yılda suça sürüklenen çocuk sayısının yüzde 170 arttığını açıkladı, verileri paylaştı.

Aslı Murat, “Son beş yılda tablo ağırlaşıyor. 2020’de 47 çocuk yargı önüne çıkarken, 2024’te bu sayı 127’ye fırladı. Dava sayıları katlanarak artıyor; devletin koruması altında olması gereken çocuklar mahkeme koridorlarına sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

“Suçun cinsiyeti de var: yüzde 90’dan fazlası erkek çocuk” açıklamasını da yapan Murat, bunun tesadüf olmadığını belirtti, “Erkeklik rolleri, şiddet ve güç dayatması adalet istatistiklerine kazınıyor” dedi.

Aslı Murat, “Dosyalara baktığımızda hırsızlık, şiddet ve kavga başı çekiyor. 2023 ve 2024’te hırsızlık davaları patladı. Şiddet suçları da yeniden yükselişte. Daha da vahimi, bazı suç türlerindeki artış, çocukların “nasıl olsa az ceza alırlar” diye yetişkinler tarafından suça alet edilebileceği ihtimalini güçlendiriyor” değerlendirmesini yaptı.

“Peki mahkemeler ne yapıyor?” diye soran Murat, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Çoğunlukla hapis ve kefalet. Sosyal hizmet gözetimi, sınama, rehabilite edici önlemler ise yok denecek kadar az. Tabii ki bunun en önemli sebebi; sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmemesi, yargılama sonrasındaki mekanizmalardaki eksiklikler.

Bu veriler yalnızca 16 yaşından küçük sanıkları kapsıyor. Yani karşımızda, yetişkin bile sayılmayan çocukların adalet sistemiyle nasıl yüz yüze bırakıldığını gösteren çıplak bir gerçeklik var. Cezaevinde “çocuk bölümü” inşa edildi ama personel yetersizliğinden hâlâ açılmadı. Çocukların rehabilitasyonuna dair çağdaş yöntemler geliştirilmedi, Sosyal Hizmetler Dairesi bu yönüyle güçlendirilmedi.”

Murat, devletin çocukların suça sürüklenmesini önlemek adına hiçbir adım atmadığını da savunarak, “Okullardaki zorbalık oranları da bu çerçevede değerlendirilmesi gereken bir başka göstergedir. Çocukların korunmadığı, önleyici mekanizmaların kurulmadığı her durumda tablo ağırlaşıyor” ifadelerini kullandı.