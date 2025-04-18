Girne Turizm Limanından dün sabah Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 5 adet cinsel gücü arttırıcı jel ve 28 kilogram Maraş otu ele geçirildi. Suçüstü tutuklanan zanlılar İsmail Değişli ve Mustafa Tosun ‘Gümrüksüz mal tasarrufu’ ve ‘İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket’ suçlarından tutuklandı. Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru önceki sabah saat 09.00 sıralarında Girne Turizm Limanından ülkeye giriş yapmak isterken yakalandıklarını anlattı.

KİLO KİLO OT VE CİNSEL GÜCÜ ARTTIRICI JEL…

Polis Çağıl Yıldız, Gümrük ve Rüsumat Dairesinde görevli bir ekibin önceki gün zanlıların bavullarında gerçekleştirdikleri aramada, zanlı İsmail Değişli’nin tasarrufunda 5 adet cinsel gücü arttırıcı jel ve 8 kilogram Maraş otu, zanlı Mustafa Tosun’un tasarrufunda 1 kilogram tütün, 20 kilogram Maraş otu ele geçirildiğini söyledi. Zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu kaydeden Yıldız, zanlılar hakkında soruşturmanın tamamlandığını kaydederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Söz hakkı tanınan zanlılar, suç olduğunu bilmediklerini ifade ederek, “suçumuz neyse çekmeye razıyız” dedi.

Yargıç Evren Mürsel, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 50’şer bin TL nakit, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına emir verdi.