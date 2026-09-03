Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Doğu’da daha aktif olması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Fileleftheros’a göre Kombos, AB Dış Konular Konseyi (Gymnich) toplantısına katılmak üzere gittiği İrlanda’ya varışında yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan Orta Doğu’ya uzayıp giden krizler döneminde görüşeceklerine ve böyle durumlarda stratejik nitelikli samimi ve açık görüşmeler yapılmasının önemine işaret etti.

“Ukrayna’da süregelen Rus saldırganlığını” ele alacakları toplantıya AB ile sıkı bağları olmakla birlikte AB üyesi olmayan 6 ülkeden Dışişleri Bakanlarının da katılacağını söyleyen Kombos, özellikle New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu öncesinde, Ukrayna’ya desteklerinin sürdüğü mesajını vereceklerini anlattı.

Kombos, Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin, özellikle çoklu iş birlikleri çerçevesinde daha etkin ve verimli olabileceğine işaret etti. “Bu toplantıda, dünya çapında kalkınma yardımının yüzde 50’si, insani yardımın da yüzde 40’ı ile AB’nin en büyük bağışçı olduğunu unutmamaları gerektiğini” belirten Kombos, "Ancak bunun, AB’nin yer değiştirme politikasının doğrudan ve aynı oranda genişlemesi demek olmadığını” söyledi.

Orta Doğu’daki duruma da değinen Kombos “diplomasinin çatışmayla karşılaştığı ve sürekli olarak savaş ve barış arasında kalınan bir durum söz konusu olduğunu” belirtti. Hürmüz Boğazı, Gazze veya Kızıldeniz'de yaşananlara değinerek, tehlikelere işaret eden Kombos, “Bütün bu meselelerde Avrupa Birliği daha aktif ve bölgede olmalı.” dedi.