Miracle Spor TV’de çalışan KTSYD üyeleri Tahir Topaloğlu, Beyzade Ünalmış ve Baran Ünalmış ile program yapan KTSYD’nin eski başkanlarından Songuç Kürşad ve Ogün Gençkaçmaz görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular.

“MİRACLE SPOR TV TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ”

KTSYD’nin eski başkanlarından Songuç Kürşad ve Ogün Gençkaçmaz, Miracle Spor TV’deki görevlerinden istifa ettiler.

Açıklama şöyle:

Spor kamuoyuna duyuru

Kıbrıs Türk futbolunda bir şike girişimi gündemde iken bunu en doğru şekilde hukuk ilkeleri çerçevesinde anlamak, anlatmak ve yorumlamak spor yazarı olarak tarafsızlık ilkesi ile hareket eden bizlerin öncelikli görevidir.

Kıbrıs Türk futboluna naklen yayın anlamında ciddi yatırım yapan Miracle Spor TV, maalesef dün akşamki programda tarafsızlığını yitirmiş, bizler de kendimizi hiç istemediğimiz bir kurgunun içerisinde bulmuş olduk.

Programı terk etmek de bir seçenekti ancak biz programda kalarak sonuna kadar mevcut iddialar çerçevesinde doğru bildiğimizi yorumlama kararı aldık.

Tüm bilgi ve birikimimizle Kıbrıs Türk futboluna toplamda 70 senelik hizmeti olan bizlerin, bir kurgu içerisinde yer alması, soruşturma sürecinde olan bir şike teşebbüsünün sonucunu etkilemesi beklenemez.

Bunu ne kendimize, ne de başka bir spor yazarına yakıştırırız.

Dün akşam programı tamamladık, ancak bir kere daha ne bize, ne de Kıbrıs Türk sporuna böylesi bir davranışın yapılmasına iznimiz olmayacağı kararlılığımızı ortaya koyduk.

Dün akşam almış olduğumuz kararı, bu sabah sizlere duyuruyoruz.

Miracle Spor TV’deki görevlerimizden istifa ediyoruz. Ayrıca bu yaklaşımla yayın yapabileceğini zannedenlere Kıbrıs futbol ailesinin müsamaha göstereceğini düşünmüyoruz.

Spor yazarı olarak bugünden itibaren Haber Kıbrıs ekranlarında ve bize mikrofon uzatılan her platformda doğru bildiğimizi söylemeye, doğrudan yana taraf olmaya ve her zaman olduğu gibi tarafsızlığımızı korumaya devam edeceğiz.

ÜÇ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ

Öte yandan Miracle Spor TV’de çalışan KTSYD üyeleri Tahir Topaloğlu, Beyzade Ünalmış ve Baran Ünalmış yayınladıkları ortak basın açıklamasında Miracle Spor TV’nin, şike soruşturmasına ilişkin taraflı yayın politikası izlemesi ve gerçekleri çarpıtıcı yaklaşımlar sergilemesinden duydukları rahatsızlık sonucu kanaldan istifa ettiklerini açıkladılar.

BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Değerli Spor kamuoyuna; Bizler, yıllardır spor medyasında tarafsızlığı, ilkeli haberciliği ve etik değerleri ön planda tutarak, mesleki sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Kamuoyunun doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde bilgilendirilmesini her zaman temel ilkemiz olarak benimsedik. Ancak son günlerde spor kamuoyunu derinden etkileyen şike soruşturması ve bu soruşturma ile ilgili gelişmeler, bizleri ciddi bir etik sorgulama yapmaya sevk etmiştir.

Miracle Spor TV’de sürdürdüğümüz görevlerimizde, bağımsız ve objektif yayıncılığın savunucusu olduk. Ancak, son yaşanan olaylar ve kanalın bu olaylara dair yayın politikası, bizim temel değerlerimizle örtüşmemektedir. Miracle Spor TV’nin, şike soruşturmasına ilişkin taraflı yayın politikası izlemesi ve gerçekleri çarpıtıcı yaklaşımlar sergilemesi bizleri derinden rahatsız etmiştir. Mesleki etik ilkelerimize ve kamuoyuna olan sorumluluğumuza sadık kalmak adına, Miracle Spor TV’deki görevlerimizden istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bunca yıllık bilgi ve birikimimizi, doğru haberciliğe ve etik değerlere zarar vermeden sürdürmek en önem verdiğimiz konu olmuştur.

Saygınlığımızı ve meslek onurumuzu hiçbir şekilde kaybetmemek adına aldığımız bu kararın, spor kamuoyu tarafından da olumlu anlaşılacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tarafsızlığı ve meslek onurunu koruma ilkemizden ödün vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”