Necati KÜLAHLILAR

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, yeni sezon öncesinde spor tesislerinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karataş, ülke genelindeki spor sahaları ve kapalı spor salonlarının yeni sezona hazır hale getirileceğini belirterek, sporcuların ve kulüplerin daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

KULÜPLERİN İHTİYAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Tesislerde gerekli bakım, onarım ve düzenlemelerin titizlikle yapıldığını kaydeden Karataş, “Tüm sahalar ve kapalı spor salonları yeni sezona hazır olacak” dedi.

Spor Dairesi’nin kulüplerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirten Karataş, yeni sezonda sporun daha iyi şartlarda yapılabilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.