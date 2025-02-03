Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu, KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-11/2024-2025 sayılı karar ile Disiplin Kuruluna sevk edilen Esentepe’nin başvurusu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-11/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

1) KTFF yönetim kurulu, Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu yazılı itiraz dilekçesi sebebiyle Miracle Değirmenlik SK’’nin ve yine aynı itiraz dilekçesine istinaden 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmesine karar vermiştir. KTFF Yönetim Kurulu Disiplin Talimatı’nın 77. Maddesi kapsamında 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın idari tedbirli olmalarına karar vermiştir.

Kurulumuz, Esentepe KKSK tarafından yapılan itiraz dilekçesini incelemiştir. Esentepe KKSK tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, Miracle Değirmenlik SK’nin Esentepe KKSK kalecisi Ahmet Vatanseven’e para karşılığı şike yapması için 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ı kullandığı iddia edilmektedir.

Esentepe KKSK tarafından yapılan şike iddiaları ile ilgili KTFF Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan ve halen yürürlükte olan Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı bulunmaktadır. Özel düzenleme kapsamında değerlendirdiğimiz Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı yapılan itiraz dilekçesine konu iddiaları birebir ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, itiraz dilekçesine konu iddiaların Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı kapsamında kurulacak olan Kurul tarafından ilgili Talimat da yer alan düzenlemeler çerçevesinde incelenerek rapor hazırlanmasının gerektiği kanaatindeyiz. Sonuç olarak, KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen meseleye ilişkin olarak Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı kapsamında kurulacak olan Kurul’un Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi ve Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi uyarınca yapılan iddiaları incelemesini ve rapor düzenlemesini tavsiye ederek konunun KTFF Yönetim kuruluna havale edilmesine oybirliği ile karar verilir. Yapılacak inceleme sonucunda çıkacak olan rapor Kurulumuz tarafından değerlendirilerek konu ile ilgili karar verilecektir. İnceleme süresince KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı’nın 77. Maddesi kapsamında 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın idari tedbirli olmalarına ilişkin verilen kararın devamına oy birliği ile karar verilir.