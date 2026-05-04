AKSA SÜPER LİGİN 29. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 29. Haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Cihangir haftayı lider olarak tamamladı, ancak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk avantajı eşit puandaki CB Gençlik Gücü’nde.

Cihangir konuk ettiği güçlü rakibi Esentepe’yi farklı mağlup ederken, C. B. Gençlik Gücü ise konuk olduğu MTG karşısında geriye düşmesine karşın sahadan galip ayrılarak son haftaya hata yapmadan girerek şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. MTG ise Ligi 4. bitirdi. Esentepe ise son haftaya play-out oynama ihtimali endişesiyle 9. sırada girdi.

Doğan Türk Birliği ise konuk olduğu A. Yeşilova’yı farklı mağlup ederek ligin 3. bitirmeyi garantiledi.

Ligin inişli çıkışlı performans sergileyen Dumlupınar takımı konuk olduğu son haftaların çıkıştaki ekibi K.Kaymaklı’yı gol düellosu sonucunda mağlup ederek 5. sıraya yükseldi. Kaymaklı ise play-out dışında kalmanın mutluluğunu yaşadı.

Bir başka inişli çıkışlı performans sergileyen takım olan Çetinkaya Lefkoşa derbisinde mutlak galibiyet isteyen Yenicami’ye yenilerek 6. Basamağa gerilerken, Yenicami ise play-out hattından bir basamak daha uzaklaştı.

Play-out ve doğrudan düşme hattını ilgilendiren maçta Gönyeli konuk ettiği Lefke’ye farklı mağlup olarak 1. Lige düşerken, Lefke aldığı 3 puanla play-out dışında kalma umudunu tazeledi.

Play-out hattındaki önemli mücadelede Karşıyaka konuk ettiği Mormenekşe’ye karşı farklı mağlup olarak morallerini bozarken, Mormenekşe direk düşmeden kurtulma sevincini yaşadı.

Play-out hattındaki Mesarya konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni farklı mağlup ederek onu 1. Lige uğurlarken, play-out dışlında kalma şansını son haftaya taşıdı.

Süper Ligin 29. Haftasında oynanan 8 maçın 1 maçı ev sahibi takım, 7 maçı da deplasman takımları kazanırken bu hafta beraberlik yaşanmadı.

Yağmurlu havada oynanan 29. Hafta maçlarında fileler 38 kez havalanırken, maç başına düşen gol ortalaması 4.8 oldu. 38 golün 18’i yerli futbolculardan gelirken, 20 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında Cihangir’den Ndong Meye bu haftayı da boş geçmeyerek gol sayısını 26 yaparak son hafta öncesinde krallığını da neredeyse ilan etmiş oldu.

29. Haftada hakemler 5 kez penaltı düdüğü çalarken, 25 sarı kart, 3 de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe normal sezonu play-out hattında bitirmek ve rakipleri ile puan farkının açılmasına izin vermemek adına çıktığı Karşıyaka deplasmanında önemli bir galibiyet alarak moral depoladı ve haftanın takımı olmayı da hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Cristhoper Fourmy (Lefke)

Lefke takımının zor günlerden çıkış için gittiği Gönyeli deplasmanında takımı adına 4 gol atarak adeta galibiyetin mimarı olan Christopher Fourmy haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay (C. B Gençlik Gücü)

Şampiyonluk için hata yapmadan galibiyetlerle sezonu kapası gereken C. B. Gençlik Gücü’nün teknik patronu Turan Altay, konuk oldukları Mağusa Türk Gücü karşısında takımını iyi organize ederek galibiyeti almayı başardı

Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu (Yeniboğaziçi-Mesarya)

Haftanın zorlu maçlarından olan, hem play-out hattını hem de direk düşme hattını ilgilendiren Yeniboğaziçi – Mesarya maçının orta hakemi olan Şakir Azizoğlu, maç boyunca hem pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çaldı hem de sahada futbolcular ile iyi diyalog içinde güzel bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Türkkan Delideniz (Cihangir), Abdullah Şengül (Mesarya), Mert Güçlücan (Dumlupınar), Mustafa Menekşeli(Mormenekşe)

Haftanın Onbiri

Süleyman (Yenicami), Abdullah Erol(Mesarya), Amoah(Mormenekşe) Ertan(Mesarya), Uğur(Cihangir), Kehinde (Mormenekşe), Arif (GG), Ömer(Mesarya), Sangare (Yenicami), Mizode(Dumlupınar), Muhittin Tümbül (Doğan Türk Birliği)

Aksa Süper Lig 29. Hafta sonuçları

Karşıyaka-Mormenekşe: 2 – 5

Cihangir-Esentepe: 4 – 1

A. Yeşilova-Doğan T. Birliği: 0 – 3

Mağusa T. Gücü-C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3

Çetinkaya-Yenicami: 0 – 1

K. Kaymaklı-Dumlupınar: 3 – 4

Gönyeli-Lefke: 1 – 5

Yeniboğaziçi-Mesarya: 1 – 4

Aksa Süper Lig 30. Hafta programı

Doğan T. Türk Birliği – Mağusa T. Gücü

Cihangir – Karşıyaka

C.B. Gençlik Gücü – Çetinkaya

Yenicami – K.Kaymaklı

Lefke – Yeniboğaziçi

Mormenekşe – A. Yeşilova

Dumlupınar – Gönyeli

Esentepe - Mesarya

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

