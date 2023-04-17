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Zor hareketleri kolayca yaptılar

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Zor hareketleri kolayca yaptılar
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Zor Haraketler Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin ve Anna Tüysüz’den oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
 
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı   
2.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan                
3.Kategori: 1.  Kura Bah                
 4.Kategori:          1. Nursima Kara          
5.Katagori: 1. Aslı İpek Kara         
6.Kategori: 1. Nehir Ulukaya
 7.Katagori:         1. Defne Okçu     
8.Katagori: 1. Dua Rızwan  Zaman
9.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu    
10.Katagori:        1. Utku Kavin Yeleğen 
 11.Katagori:       1. Tuvana Yeleğen
12.Katagori:        1. Derin Karaca
13.Katagori:        1. Emine Şahin
14.Katagori:        1. Hayriye Yetek
 
ERKEKLER SONUÇLARI   
1.Kategori: 1. Reza Golmohammadzade  
2.Kategori: 1. Şakir Yağızsoy         
3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
4.Katagori: 1. Sam Norouzi
5.Kategori: 1. Mohammad Hosseine
6.Katagori: 1. Diyar Bulegenov
7.Katagori: 1. Koray Batıkan Aykaç       
8.Katagori: 1.  Doğu Göktürk Yeleğen                 
 
 
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