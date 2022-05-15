Yıldız Bisikletçilerimiz Karaman’da tırmandı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) U17 Yıldız Erkek Karması’nın da yer aldığı,Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karaman’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları dün (14 Mayıs Cumartesi) start aldı.



Sporcularımız ilk gün Tırmanma da pedal bastı

KTBFU17 Yıldız Erkek Karması adına 5 sporcumuz yarışın ilk gününde Tırmanma etabında pedal bastı. KTBFBaşkanı Salih Yalızat’ın takım menajerliğinde ve Kudret Güloğlu’nun antrenörlüğündeki sporcularımızdan Mustafa Çavuş ve Ege Erülkü U15 Yıldız Erkek B kategorisinde, Emre Kaplan, Kerem Pekmez ve Arcan Kuzhan ise U17 Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele etti.

8 Kilometrelik mesafede gerçekleşen U15 Yıldız Erkek B kategorisinde Mustafa Çavuş37 dakika 02 saniye ile 7. olurken Ege Erülkü de 39 dakika 42 saniye ile 11. geldi.

10 Kilometrede yarışan U17 Yıldız Erkek A kategorisinde ise Emre Kaplan44 dakika 48 saniye ile 7., Kerem Pekmez 45 dakika 53 saniye ile 10. ve Arcan Kuzhan da 59 dakika 40 saniye ile 49. Oldu.



İkinci gün ‘Kriteryum’da yarışacaklar

Sporcularımız yarışın ikinci gününde bugün (15 Mayıs Pazar) Kriteryum’da piste çıkacak. Sporcularımız Kriteryumda 3.7 kilometrelik parkurda 8 tur üzerinden toplam 29.6 kilometrelik mesafede ter dökecek.



Sporcularımızın ilk gün tırmanış etabında elde ettiği sonuçlar şöyle:



U15 Yıldız Erkek B (8 Kilometre)

Sporcu Sıralama Derece

Mustafa Çavuş 7. 00:37:02

Ege Erülkü 11. 00:39:42



U17 Yıldız Erkek A (10 Kilometre)

Sporcu Sıralama Derece

Emre Kaplan 7. 00:44:48

Kerem Pekmez 10. 00:45:53

Arcan Kuzhan 49. 00:59:40



U17 Yıldız Erkek A Takımsal Klasman

Takım Sıralama Derece

KKTC 4. 02:30:21

