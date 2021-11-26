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Yiğitcan: Gençler ne olacak

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Yiğitcan Hekimoğlu,“Bütçe yok, olanak yok sistem yok denilerek döndürülen, pes ettirilen, sürekli mahkum bırakılıp tekrar ve tekrar aynı şeylere maruz bırakılan onca genç ne olacak?” sorusunu sordu

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Yiğitcan: Gençler ne olacak
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Azerbaycan‘dan gelecek 6 kişiye‘ülke tanıtımı’ adı altında Bakanlar Kurulu tarafından 69 bin pound (1.138.000 TL) uçak bileti, konaklama, izaz ikram ve iç ulaşım masrafını devletin kasasından ödenecek olmasına tepki gösterenler arasına milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu da girdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yiğitcan Hekimoğlu “Bu devletin hem bir ferdi hem uluslararası platformda başarı yakalamak isteyen bir sporcusu olarak çok kapı, çok yönetici, çok bakan gezdik.Maalesef hala daha geziyoruz.
Merak ettiğim şu;tanıtım amaçlı yapılıyor deniyor.Her zaman savunduğum bir olgudur.Ya peki “Bütçe yok, olanak yok sistem yok denilerek döndürülen, pes ettirilen, sürekli mahkum bırakılıp tekrar ve tekrar aynı şeylere maruz bırakılan onca genç ne olacak?”
 
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