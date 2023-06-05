Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik

Türkiye Yamaçparaşüt hedef ligi 1. Etabı’nda KKTC ekibi hem Genel Klasman hem de Takım Klasmanında birinci oldu

Türkiye Yamaçparaşütü hedef yarışması dün gerçekleştirilen son gün uçuşları ve ödül töreni ile tamamlandı.

KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından organize edilen, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türk Hava Kurumu’nın işbirliğinde düzenlenen Lig yarışması üç gün boyunca Tatlısu’da gerçekleşti.

KKTC Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla Tatlısu Belediyesi ev sahipliğinde yapılan organizasyona, Yüksekbaş Grup, Capiton Construction Ltd., Z CafeCaravan da sponsor olarak katkı koydu.

KKTC EKİBİ BİRİNCİ

Üç gün süren yarışlar sonunda, her bir sporcunun toplam 8 tur uçuş üzerinden değerlendirildiği yarışmada, Genel klasmanda KKTC ekibinden Umut Akçıl birinci, Murat Mendeli ise ikinciliği elde etti. Takımlar klasmanında ise Umut Akçıl, Cemal Direkci, Serhad Karaduman ve Murat Mendeli’den oluşan Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği birinci olurken, ikinciliği Türkiye’den Ulusky takımı ve üçüncülüğü de Türk Hava Kurumu Türkkuşu takımı elde etti.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışmadan sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri KKTC Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, THK eğitim ve havacılık müdürü Burçin Karataş Özveren, Türkiye Hava Sporları Federasyonu asbaşkanı Abdullah Kahraman, GKK Özel Görev Kuvvet Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Kansu, Türk Hava Kurumu Yamaçparaşütü Okul Müdürü Orhan Özgülbaş ve diğer yetkililer tarafından verildi.

