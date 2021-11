Yahyalar: Şiddet karşısındayız

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği başkanı Fatma Yahyalar, her türlü şiddetin karşısında olduklarını ve şiddet karşısında susmayacaklarını açıkladı

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele ve Dayanışma Gücü adına kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olduklarını açıklarken maç öncesinde pankartlar açtılar.

Aksa 1.ligde Larnaka Gençler Birliği ile Esentepe arasında oynanan gece maçı öncesinde pankartlar açılırken, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği başkanı Fatma Yahyalar’ın yaptığı konuşmanın ardından vefat eden kadınlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği başkanı Fatma Yahyalar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele ve Dayanışma Gücü adına kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olduklarını, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, sözlü şiddet, şiddetin ne olursa olsun biz kadınlar olarak buna seyirci kalmayacaklarını söyledi. Son 10 yılda ölen kadın sayısı 25, şiddete maruz kalmış ve ihbarda bulunan kadın sayısı 5 bin kişinin üzerinde olduğunu belirten Fatma Yahyalar, tarih boyunca yaşanan savaşların, yoksulluğun, ırkçılığın, gericiliğin ve günümüzde de güncel olan ekonomik krizlerin en ağır bedelini kadınların ödediğini belirtti. Kadınlar yıllar boyunca yaşamın içinde nerdeyse her alanda sömürüye şiddete ve eşitsizliğe mağruz kaldığını belirten Fatma Yahyalar, biz kadınlar artık bunlara dur demek ve dünyayı biz kadınlar için daha güvenilir daha aydın daha özgür ve eşit bir şekilde yaşama hakkı elde edinceye kadar bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Susmuyoruz, susmayacağız

Hiçbir kadın ölmesin, şiddete maruz kalmasın, tacize, tecavüze uğramasın, sömürülmesin için her yerde olduklarını, yollarda yürüdüklerini, yürümeye devam edeceklerin belirten Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği başkanı Fatma Yahyalar, “Susmuyoruz susmayacağız”

diyerek sessiz kalma şiddete uğruyorsan veya etrafında şiddete uğrayan birileri varsa Alo 183 ihbar hattını ara yardım iste, ses çıkar diyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği başkanı Fatma Yahyalar, bizlere bu etkinliğimizi gerçekleştirmek için katkılarını esirgemeyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve personeline, her daim centilmenliğini koruyan Larnaka Gençler Birliği futbolcularına, teknik heyetine ve yönetimine sonsuz teşekkür ederek sözlerini tamamladı.