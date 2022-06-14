W.A.B.B.A Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptık

W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonası, Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya çekişmelerine sahne oldu. KKTC adına yarışan sporcularımızın almış olduğu dereceler ise gururlandırdı.
Kaya Artemis Hotel’de gerçekleşen yarışma 3 gün sürdü. Oldukça fazla yarışmacının yer aldığı yarışmanın tartısı ilk gün yapıldı. Bir çok sikletin bulunduğu yarışmada aynı zamanda da en iyi sporcular Pro Kart için mücadele ettiler.
Baştan sona kıyasıya mücadelelerin ve keyifli sahnelerin yaşandığı yarışmada, ülkemiz adına W.A.B.B.A Universe KKTC başkanı Süleyman Halilibrahim, hakemler Deniz Erdağ ve Songül Hoca görev aldı. Seval Bardak ise podyum amirliğini üstlendi. Tüm organizasyon ekibinin canla başla çalıştığı yarışmada sporcuların almış olduğu dereceler de hakemler tarafından en adil şekilde değerlendirildi.
Edip Elektronik ve Bewolf Nutrition’ın sponsor oldukları yarışmada Türkiye’nin ünlü fotoğrafçısı Uğur Utku Sezer, ana fotoğrafçı olarak görev aldı.
Yarışmada KKTC’den sporcularımızın aldığı dereceler şu şekilde:
ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU, MEN MODEL -1.75 ŞAMPİYON
ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU, MEN MODEL FITNESS -175 ŞAMPİYON
EMİR ÖZEKMAN, MEN CLASSIC BODYBUILDING -1.75 2.(ikincilik)
ENVER MESUTOĞLU MEN BODYBUILDING SMALL 2.(ikincilik)
HÜSEYİN TOPAL, MEN MODEL -1.75 2.(ikincilik)
HÜSEYİN TOPAL, MEN BODYBUILDING SMALL. 4.(dördüncülük)
YİĞİT KARAKAYA, MEN MODEL FITNESS +1.75 4.(dördüncülük)
LEVENT BİNGÖL, BODYBUILDING MASTER OVER 40 5.(beşincilik)
W.A.B.B.A Universe TRNC Başkanı Süleyman Halilibrahim organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
‘’Ülkemizin milli sporu haline gelen Vücut Geliştirme ve Fitness sporuna ilgi çığ gibi büyümektedir. Uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmak ve W.A.B.B.A Universe gibi Dünya genelinden katılımcının olduğu bir organizasyonda ülkemiz adına yarışan tüm sporcularımız ayakta alkışı hak etmektedir.’’
YARIŞMA SONUÇLARI :
KATAGORİ: MISS SPORTS MODEL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|104
|PINAR YILMAZ
|1
|102
|OLIVIA MECIT
|2
|103
|ANASTASIYA ÜNAL
|3
|101
|MARAL KAMAEI
|4
KATAGORİ: MISS MODEL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|107
|JULIA DENK
|1
|105
|ALEKSIEVA ALEKSANDRA
|2
|106
|MERVE YEŞİLKAYA
|3
|108
|ANASTASIYA ÜNAL
|4
KATAGORİ: MISS BIKINI -165
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|113
|SARA RAMEZANZADEH
|1
|112
|MERVE KARAKAYA
|2
|110
|ALEKSIEVA ALEKSANDRA
|3
|111
|HVATOV GULNARA
|4
|115
|MERVE YEŞİLKAYA
|5
|117
|PINAR YILMAZ
|6
|114
|OLIVIA MECIT
|7
|116
|ANASTASIYA ÜNAL
|8
|109
|MARAL KAMAEI
|9
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 35
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|121
|MERVE KARAKAYA
|1
|118
|HVATOV GULNARA
|2
|119
|OLIVIA MECIT
|3
|120
|ANASTASIYA ÜNAL
|4
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 42
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|123
|OLIVIA MECIT
|1
|122
|DEMET TEPEGÖZ
|2
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 50
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|124
|VICTORIA KEHRLE
|1
|122
|DEMET TEPEGÖZ
|2
KATAGORİ: MISS BODY FITNESS
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|126
|PINAR YILMAZ
|1
|127
|MERVE YEŞİLKAYA
|2
|151
|SAADE MOHASEDİ
|3
KATAGORİ: MISS WELNESS FIGURE
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|151
|SAADE MOHADESI
|1
|129
|OLIVIA MECIT
|2
|128
|ALVES DE MOURA REBECA
|3
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +24
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|131
|TOM BRUCHMANN
|1
|130
|YUSUPBAY BALTAYEV
|2
KATAGORİ: MEN CLASSIC PHYSIQUE
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|132
|YUSUPBAY BALTAYEV
|1
KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|133
|STEPHAN HABMANN +175
|1
KATAGORİ: MEN MODEL -1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|134
|ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU
|1
KATAGORİ: MEN MODEL +1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|136
|TOM BRUCHMANN
|1
|135
|FABIAN BACKER
|2
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS -1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|138
|ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU
|1
|137
|ATALAY AKBAŞ
|2
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|142
|FATİH ÖZBEY
|1
|140
|SAJAD ABBASI
|2
|141
|BURAKHAN YILMAZ
|3
|143
|YİĞİT KARAKAYA
|4
|139
|ANASTASIYA ÜNAL
|4
KATAGORİ: MUSCLE MEN FITNESS
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|144
|FATİH ÖZBEY
|1
|145
|ATALAY AKBAŞ
|2
KATAGORİ: MR. SPORTS MODEL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|146
|TOM BRUCHMANN
|1
|147
|TURGUT ERDEM İNOKAY
|2
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS OVER 40
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|150
|KIVANÇ GÜROL
|1
|149
|TURGUT ERDEM İNOKAY
|2
|148
|CAN YANAR
|3
PAZAR GÜNÜ YARIŞMA SONUÇLARI :
KATAGORİ: MISS SPORTS MODEL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|156
|PINAR YILMAZ
|1
KATAGORİ: MISS MODEL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|157
|ALEKSIEVA ALEKSANDRA
|1
|158
|MERVE YEŞİLKAYA
|2
KATAGORİ: MISS BIKINI -165
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|165
|MERVE KARAKAYA
|1
|161
|SARA RAMEZANZADEH
|2
|159
|ALEKSIEVA ALEKSANDRA
|3
|163
|MERVE YEŞİLKAYA
|4
|160
|HVATOV GULNARA
|5
|164
|PINAR YILMAZ
|6
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 35
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|168
|MERVE KARAKAYA
|1
|166
|HVATOV GULNARA
|2
|177
|ALVES DE MOURA REBECA
|3
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 42
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|170
|DEMET TEPEGÖZ
|1
|172
|YEŞİM KARAMEHMETOĞLU
|2
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 50
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|173
|DEMET TEPEGÖZ
|1
|174
|VIKTORIA KEHRLE
|2
KATAGORİ: MISS BODY FITNESS
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|175
|PINAR YILMAZ
|1
|178
|SAADE MOHASEDİ
|2
|176
|ABIGAIL HUELLEN
|3
KATAGORİ: MISS WELNESS FIGURE
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|179
|PINAR YILMAZ
|1
|176
|ABIGAIL HUELLEN
|2
|178
|SAADE MOHADESI
|3
|177
|ALVES DE MOURA REBECA
|4
KATAGORİ: MISS BODYBUILDER
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|181
|GUTWILLINGER NADJA
|1
KATAGORİ: ATHLETIC COUPLE
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|212
|SAJAD ABBASI
SARA RAMEZANZADE
|1
KATAGORİ: BODYBUILDING COUPLE
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|183
|GUTWILLINGER SASCHA
GUTWILLINGER NADJA
|1
|182
|ALVES DE MOURA REBECA
SAMET ALVES
|2
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS -24
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|184
|TOM BRUCHMANN
|1
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING SMALL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|187
|ALPER BAYRAK
|1
|186
|ENVER MESUTOĞLU
|2
|185
|HASAN MAMALI
|3
|188
|HÜSEYİN TOPAL
|4
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|190
|BUNTE TORSTEN
|1
|191
|VLADEMIR HORNJAK
|2
|192
|SAMET ALVES
|3
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING TALL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|193
|OLIVER KÖSTLER
|1
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING X-TALL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|195
|GUTWILLINGER SASCHA
|1
|194
|STEPHAN HABMANN
|2
|196
|ROBERT FRISS
|3
KATAGORİ: MEN CLASSIC PHYSIQUE
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|198
|ALPER DEMİR
|1
|201
|CAN KORKMAZ AĞDAŞ
|2
|203
|ALPER BAYRAK
|3
|200
|FATİH SEVİNMİŞ
|4
KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING -1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|198
|CAN KORKMAZ AĞDAŞ
|1
|240
|EMİR ÖZEKMAN
|2
|197
|FATİH SEVİNMİŞ
|3
KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING + 1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|199
|STEPHAN HABMANN
|1
KATAGORİ: MEN MODEL -1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|205
|CAN KORKMAZ AĞDAŞ
|1
|188
|HÜSEYİN TOPAL
|2
KATAGORİ: MEN MODEL +1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|220
|AlPER DEMİR
|1
|207
|TOM BRUCHMANN
|2
|206
|FABIAN BACKER
|3
KATAGORİ: MAN MODEL -1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|209
|HASAN MAMALI
|1
|208
|KIVANÇ GÜROL
|2
|210
|ATALAY AKBAŞ
|3
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +1.75
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|214
|FATİH ÖZBEY
|1
|212
|SAJAD ABBASI
|2
|213
|BURAKHAN YILMAZ
|3
|211
|FABIAN BACKER
|4
KATAGORİ: MUSCLE MEN FITNESS
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|215
|ALPER DEMİR
|1
|217
|ALPER BAYRAK
|2
|218
|FATİH ÖZBEY
|3
|216
|HASAN MAMALI
|4
|219
|ATALAY AKBAŞ
|5
KATAGORİ: MR. SPORTS MODEL
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|220
|ALPER DEMİR
|1
|222
|ALPER BAYRAK
|2
|221
|TOM BRUCHMANN
|3
|223
|ENGİN DEMİR
|4
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS MASTER OPEN
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|237
|TURGUT ERDEM INOKAY
|1
|239
|KIVANÇ GÜROL
|2
|238
|CAN YANAR
|3
KATAGORİ: BODYBUILDING MASTER OVER 40
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|228
|STEPHAN HABMANN
|1
|227
|ROBERT FRISS
|2
|225
|VLADIMIR HORNJAK
|3
|224
|ENGİN DEMİR
|4
|226
|LEVENT BİNGÖL
KKTC
|5
KATAGORİ: BODYBUILDING MASTER OVER 50
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|229
|BUNTE TORSTEN
|1
|234
|ROBERT FRISS
|2
|235
|VLADIMIR HORNJAK
|3
|230
|OLIVER KÖSTLER
|4
|233
|SAMET ALVES
|5
KATAGORİ: BODYBUILDING MASTERS OVER 60
|YARIŞMACI NUMARASI
|İSİM
|ALMIŞ OLDUĞU DERECE
|236
|BEN HUELLEN
|1