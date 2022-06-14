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W.A.B.B.A Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptık

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Ülkemiz, Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaparken, sporcumuz Ali Fahir Öksüzoğlu 2 dalda şampiyonluk elde etti

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W.A.B.B.A Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptık
Ülkemiz uluslararası bir organizasyon olan W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonası, ülkemizde 10 – 12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.
W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonası, Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya çekişmelerine sahne oldu. KKTC adına yarışan sporcularımızın almış olduğu dereceler ise gururlandırdı.
Kaya Artemis Hotel’de gerçekleşen yarışma 3 gün sürdü. Oldukça fazla yarışmacının yer aldığı yarışmanın tartısı ilk gün yapıldı. Bir çok sikletin bulunduğu yarışmada aynı zamanda da en iyi sporcular Pro Kart için mücadele ettiler.

Baştan sona kıyasıya mücadelelerin ve keyifli sahnelerin yaşandığı yarışmada, ülkemiz adına  W.A.B.B.A Universe KKTC başkanı Süleyman Halilibrahim, hakemler Deniz Erdağ ve Songül Hoca görev aldı. Seval Bardak ise podyum amirliğini üstlendi. Tüm organizasyon ekibinin canla başla çalıştığı yarışmada sporcuların almış olduğu dereceler de hakemler tarafından en adil şekilde değerlendirildi.
Edip Elektronik ve Bewolf Nutrition’ın sponsor oldukları yarışmada Türkiye’nin ünlü fotoğrafçısı Uğur Utku Sezer, ana fotoğrafçı olarak görev aldı.
Yarışmada KKTC’den sporcularımızın aldığı dereceler şu şekilde:
ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU, MEN MODEL -1.75                    ŞAMPİYON
ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU, MEN MODEL FITNESS -175      ŞAMPİYON
EMİR ÖZEKMAN, MEN CLASSIC BODYBUILDING -1.75  2.(ikincilik)
ENVER MESUTOĞLU MEN BODYBUILDING SMALL       2.(ikincilik)
HÜSEYİN TOPAL, MEN MODEL -1.75                                2.(ikincilik)
HÜSEYİN TOPAL, MEN BODYBUILDING SMALL.              4.(dördüncülük)
YİĞİT KARAKAYA, MEN MODEL FITNESS +1.75               4.(dördüncülük)
LEVENT BİNGÖL, BODYBUILDING MASTER OVER 40     5.(beşincilik)
W.A.B.B.A Universe TRNC Başkanı Süleyman Halilibrahim organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
‘’Ülkemizin milli sporu haline gelen Vücut Geliştirme ve Fitness sporuna ilgi çığ gibi büyümektedir. Uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmak ve W.A.B.B.A Universe gibi Dünya genelinden katılımcının olduğu bir organizasyonda ülkemiz adına  yarışan tüm  sporcularımız ayakta alkışı hak etmektedir.’’
YARIŞMA SONUÇLARI :
 
KATAGORİ: MISS SPORTS MODEL
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
104 PINAR YILMAZ 1
102 OLIVIA MECIT 2
103 ANASTASIYA  ÜNAL 3
101 MARAL KAMAEI 4
 
KATAGORİ: MISS MODEL
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
107 JULIA DENK 1
105 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 2
106 MERVE YEŞİLKAYA 3
108 ANASTASIYA ÜNAL 4
 
 
 
 
KATAGORİ: MISS BIKINI -165
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
113 SARA RAMEZANZADEH 1
112 MERVE KARAKAYA 2
110 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 3
111 HVATOV GULNARA 4
115 MERVE YEŞİLKAYA 5
117 PINAR YILMAZ 6
114 OLIVIA MECIT 7
116 ANASTASIYA ÜNAL 8
109 MARAL KAMAEI 9
 
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 35
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
121 MERVE KARAKAYA 1
                     118                     HVATOV GULNARA 2
119 OLIVIA MECIT 3
120 ANASTASIYA ÜNAL 4
 
 
 
 
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 42
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
123 OLIVIA MECIT 1
                     122                     DEMET TEPEGÖZ 2
 
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 50
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
124 VICTORIA KEHRLE 1
                     122                     DEMET TEPEGÖZ 2
 
KATAGORİ: MISS BODY FITNESS 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
126 PINAR YILMAZ 1
127 MERVE YEŞİLKAYA 2
151 SAADE MOHASEDİ 3
 
KATAGORİ: MISS WELNESS FIGURE  
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
151 SAADE MOHADESI 1
129 OLIVIA MECIT 2
128 ALVES DE MOURA REBECA 3
 
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +24   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
131 TOM BRUCHMANN 1
130 YUSUPBAY BALTAYEV 2
 
KATAGORİ: MEN CLASSIC PHYSIQUE   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
132 YUSUPBAY BALTAYEV 1
 
KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
133 STEPHAN HABMANN +175 1
 
KATAGORİ: MEN MODEL -1.75   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
134 ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU  1
 
KATAGORİ: MEN MODEL +1.75   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
136 TOM BRUCHMANN 1
135 FABIAN BACKER 2
 
 
KATAGORİ: MEN MODEL  FITNESS -1.75   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
138 ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU 1
137 ATALAY AKBAŞ 2
 
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +1.75
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
142 FATİH ÖZBEY 1
                     140                     SAJAD ABBASI 2
141 BURAKHAN YILMAZ 3
143 YİĞİT KARAKAYA  4
139 ANASTASIYA ÜNAL 4
 
 
 
 
KATAGORİ: MUSCLE MEN FITNESS    
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
144 FATİH ÖZBEY 1
145 ATALAY AKBAŞ 2
 
KATAGORİ: MR. SPORTS MODEL     
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
146 TOM BRUCHMANN 1
147 TURGUT ERDEM İNOKAY 2
 
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS OVER 40     
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
150 KIVANÇ GÜROL 1
149 TURGUT ERDEM İNOKAY 2
148 CAN YANAR 3
 
 
 
PAZAR GÜNÜ YARIŞMA SONUÇLARI :
 
KATAGORİ: MISS SPORTS MODEL
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
156 PINAR YILMAZ 1
 
KATAGORİ: MISS MODEL
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
157 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 1
158 MERVE YEŞİLKAYA 2
 
KATAGORİ: MISS BIKINI -165
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
165 MERVE KARAKAYA 1
161 SARA RAMEZANZADEH 2
159 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 3
163 MERVE YEŞİLKAYA 4
160 HVATOV GULNARA 5
164 PINAR YILMAZ 6
 
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 35
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
168 MERVE KARAKAYA 1
                     166                     HVATOV GULNARA 2
177 ALVES DE MOURA REBECA 3
 
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 42
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
170 DEMET TEPEGÖZ 1
172 YEŞİM KARAMEHMETOĞLU 2
 
KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 50
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
173 DEMET TEPEGÖZ 1
174 VIKTORIA KEHRLE 2
 
 
 
 
KATAGORİ: MISS BODY FITNESS 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
175 PINAR YILMAZ 1
178 SAADE MOHASEDİ 2
176 ABIGAIL HUELLEN 3
 
KATAGORİ: MISS WELNESS FIGURE  
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
179 PINAR YILMAZ 1
176 ABIGAIL HUELLEN 2
178 SAADE MOHADESI 3
177 ALVES DE MOURA REBECA 4
 
KATAGORİ: MISS BODYBUILDER  
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
181 GUTWILLINGER NADJA 1
 
KATAGORİ: ATHLETIC COUPLE   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
212 SAJAD ABBASI 
SARA RAMEZANZADE 		 1
 
KATAGORİ: BODYBUILDING COUPLE    
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
183 GUTWILLINGER SASCHA
GUTWILLINGER NADJA		 1
182 ALVES DE MOURA REBECA
SAMET ALVES		 2
 
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS -24    
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
184 TOM BRUCHMANN 1
 
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING SMALL   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
187 ALPER BAYRAK 1
186 ENVER MESUTOĞLU 2
185 HASAN MAMALI 3
188 HÜSEYİN TOPAL 4
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING MEDIUM   
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
190 BUNTE TORSTEN 1
191 VLADEMIR HORNJAK 2
192 SAMET ALVES 3
 
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING TALL     
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
193 OLIVER KÖSTLER 1
 
KATAGORİ: MEN BODYBUILDING X-TALL     
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
195 GUTWILLINGER SASCHA 1
194 STEPHAN HABMANN 2
196 ROBERT FRISS 3
 
KATAGORİ: MEN CLASSIC PHYSIQUE 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
198 ALPER DEMİR 1
201 CAN KORKMAZ AĞDAŞ 2
203 ALPER BAYRAK 3
200 FATİH SEVİNMİŞ 4
 
KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING -1.75
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
198 CAN KORKMAZ AĞDAŞ 1
240 EMİR ÖZEKMAN 2
197 FATİH SEVİNMİŞ 3
 
KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING + 1.75
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
199 STEPHAN HABMANN 1
 
KATAGORİ: MEN MODEL -1.75
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
205 CAN KORKMAZ  AĞDAŞ 1
188 HÜSEYİN TOPAL 2
 
 
 
 
KATAGORİ: MEN MODEL +1.75 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
220 AlPER DEMİR 1
207 TOM BRUCHMANN 2
206 FABIAN BACKER 3
 
KATAGORİ: MAN MODEL -1.75 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
209 HASAN MAMALI 1
208 KIVANÇ GÜROL 2
210 ATALAY AKBAŞ 3
 
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS  +1.75 
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
214 FATİH ÖZBEY 1
212 SAJAD ABBASI 2
213 BURAKHAN YILMAZ 3
211 FABIAN BACKER 4
 
KATAGORİ: MUSCLE MEN FITNESS  
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
215 ALPER DEMİR 1
217 ALPER BAYRAK 2
218 FATİH ÖZBEY 3
216 HASAN MAMALI 4
219 ATALAY AKBAŞ 5
 
KATAGORİ: MR. SPORTS MODEL     
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
220 ALPER DEMİR 1
222 ALPER BAYRAK 2
221 TOM BRUCHMANN 3
223 ENGİN DEMİR 4
 
KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS MASTER OPEN      
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
237 TURGUT ERDEM INOKAY 1
239 KIVANÇ GÜROL 2
238 CAN YANAR 3
 
 
 
KATAGORİ: BODYBUILDING MASTER OVER 40      
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
228 STEPHAN HABMANN 1
227 ROBERT FRISS 2
225 VLADIMIR HORNJAK 3
224 ENGİN DEMİR 4
226 LEVENT BİNGÖL
KKTC		 5
 
KATAGORİ: BODYBUILDING MASTER OVER 50     
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
229 BUNTE TORSTEN 1
234 ROBERT FRISS 2
235 VLADIMIR HORNJAK 3
230 OLIVER KÖSTLER 4
233 SAMET ALVES 5
 
KATAGORİ: BODYBUILDING MASTERS OVER 60      
YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE
236 BEN HUELLEN 1
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