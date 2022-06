W.A.B.B.A Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptık

Ülkemiz, Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaparken, sporcumuz Ali Fahir Öksüzoğlu 2 dalda şampiyonluk elde etti

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 104 PINAR YILMAZ 1 102 OLIVIA MECIT 2 103 ANASTASIYA ÜNAL 3 101 MARAL KAMAEI 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 107 JULIA DENK 1 105 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 2 106 MERVE YEŞİLKAYA 3 108 ANASTASIYA ÜNAL 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 113 SARA RAMEZANZADEH 1 112 MERVE KARAKAYA 2 110 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 3 111 HVATOV GULNARA 4 115 MERVE YEŞİLKAYA 5 117 PINAR YILMAZ 6 114 OLIVIA MECIT 7 116 ANASTASIYA ÜNAL 8 109 MARAL KAMAEI 9

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 121 MERVE KARAKAYA 1 118 HVATOV GULNARA 2 119 OLIVIA MECIT 3 120 ANASTASIYA ÜNAL 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 123 OLIVIA MECIT 1 122 DEMET TEPEGÖZ 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 124 VICTORIA KEHRLE 1 122 DEMET TEPEGÖZ 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 126 PINAR YILMAZ 1 127 MERVE YEŞİLKAYA 2 151 SAADE MOHASEDİ 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 151 SAADE MOHADESI 1 129 OLIVIA MECIT 2 128 ALVES DE MOURA REBECA 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 131 TOM BRUCHMANN 1 130 YUSUPBAY BALTAYEV 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 132 YUSUPBAY BALTAYEV 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 133 STEPHAN HABMANN +175 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 134 ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 136 TOM BRUCHMANN 1 135 FABIAN BACKER 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 138 ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU 1 137 ATALAY AKBAŞ 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 142 FATİH ÖZBEY 1 140 SAJAD ABBASI 2 141 BURAKHAN YILMAZ 3 143 YİĞİT KARAKAYA 4 139 ANASTASIYA ÜNAL 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 144 FATİH ÖZBEY 1 145 ATALAY AKBAŞ 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 146 TOM BRUCHMANN 1 147 TURGUT ERDEM İNOKAY 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 150 KIVANÇ GÜROL 1 149 TURGUT ERDEM İNOKAY 2 148 CAN YANAR 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 156 PINAR YILMAZ 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 157 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 1 158 MERVE YEŞİLKAYA 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 165 MERVE KARAKAYA 1 161 SARA RAMEZANZADEH 2 159 ALEKSIEVA ALEKSANDRA 3 163 MERVE YEŞİLKAYA 4 160 HVATOV GULNARA 5 164 PINAR YILMAZ 6

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 168 MERVE KARAKAYA 1 166 HVATOV GULNARA 2 177 ALVES DE MOURA REBECA 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 170 DEMET TEPEGÖZ 1 172 YEŞİM KARAMEHMETOĞLU 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 173 DEMET TEPEGÖZ 1 174 VIKTORIA KEHRLE 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 175 PINAR YILMAZ 1 178 SAADE MOHASEDİ 2 176 ABIGAIL HUELLEN 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 179 PINAR YILMAZ 1 176 ABIGAIL HUELLEN 2 178 SAADE MOHADESI 3 177 ALVES DE MOURA REBECA 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 181 GUTWILLINGER NADJA 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 212 SAJAD ABBASI

SARA RAMEZANZADE 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 183 GUTWILLINGER SASCHA

GUTWILLINGER NADJA 1 182 ALVES DE MOURA REBECA

SAMET ALVES 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 184 TOM BRUCHMANN 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 187 ALPER BAYRAK 1 186 ENVER MESUTOĞLU 2 185 HASAN MAMALI 3 188 HÜSEYİN TOPAL 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 190 BUNTE TORSTEN 1 191 VLADEMIR HORNJAK 2 192 SAMET ALVES 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 193 OLIVER KÖSTLER 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 195 GUTWILLINGER SASCHA 1 194 STEPHAN HABMANN 2 196 ROBERT FRISS 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 198 ALPER DEMİR 1 201 CAN KORKMAZ AĞDAŞ 2 203 ALPER BAYRAK 3 200 FATİH SEVİNMİŞ 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 198 CAN KORKMAZ AĞDAŞ 1 240 EMİR ÖZEKMAN 2 197 FATİH SEVİNMİŞ 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 199 STEPHAN HABMANN 1

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 205 CAN KORKMAZ AĞDAŞ 1 188 HÜSEYİN TOPAL 2

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 220 AlPER DEMİR 1 207 TOM BRUCHMANN 2 206 FABIAN BACKER 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 209 HASAN MAMALI 1 208 KIVANÇ GÜROL 2 210 ATALAY AKBAŞ 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 214 FATİH ÖZBEY 1 212 SAJAD ABBASI 2 213 BURAKHAN YILMAZ 3 211 FABIAN BACKER 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 215 ALPER DEMİR 1 217 ALPER BAYRAK 2 218 FATİH ÖZBEY 3 216 HASAN MAMALI 4 219 ATALAY AKBAŞ 5

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 220 ALPER DEMİR 1 222 ALPER BAYRAK 2 221 TOM BRUCHMANN 3 223 ENGİN DEMİR 4

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 237 TURGUT ERDEM INOKAY 1 239 KIVANÇ GÜROL 2 238 CAN YANAR 3

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 228 STEPHAN HABMANN 1 227 ROBERT FRISS 2 225 VLADIMIR HORNJAK 3 224 ENGİN DEMİR 4 226 LEVENT BİNGÖL

KKTC 5

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 229 BUNTE TORSTEN 1 234 ROBERT FRISS 2 235 VLADIMIR HORNJAK 3 230 OLIVER KÖSTLER 4 233 SAMET ALVES 5

YARIŞMACI NUMARASI İSİM ALMIŞ OLDUĞU DERECE 236 BEN HUELLEN 1

Ülkemiz uluslararası bir organizasyon olan W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonası, ülkemizde 10 – 12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.W.A.B.B.A Universe Dünya Şampiyonası, Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya çekişmelerine sahne oldu. KKTC adına yarışan sporcularımızın almış olduğu dereceler ise gururlandırdı.Kaya Artemis Hotel’de gerçekleşen yarışma 3 gün sürdü. Oldukça fazla yarışmacının yer aldığı yarışmanın tartısı ilk gün yapıldı. Bir çok sikletin bulunduğu yarışmada aynı zamanda da en iyi sporcular Pro Kart için mücadele ettiler.Baştan sona kıyasıya mücadelelerin ve keyifli sahnelerin yaşandığı yarışmada, ülkemiz adına W.A.B.B.A Universe KKTC başkanı Süleyman Halilibrahim, hakemler Deniz Erdağ ve Songül Hoca görev aldı. Seval Bardak ise podyum amirliğini üstlendi. Tüm organizasyon ekibinin canla başla çalıştığı yarışmada sporcuların almış olduğu dereceler de hakemler tarafından en adil şekilde değerlendirildi.Edip Elektronik ve Bewolf Nutrition’ın sponsor oldukları yarışmada Türkiye’nin ünlü fotoğrafçısı Uğur Utku Sezer, ana fotoğrafçı olarak görev aldı.Yarışmada KKTC’den sporcularımızın aldığı dereceler şu şekilde:ALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU, MEN MODEL -1.75 ŞAMPİYONALİ FAHİR ÖKSÜZOĞLU, MEN MODEL FITNESS -175 ŞAMPİYONEMİR ÖZEKMAN, MEN CLASSIC BODYBUILDING -1.75 2.(ikincilik)ENVER MESUTOĞLU MEN BODYBUILDING SMALL 2.(ikincilik)HÜSEYİN TOPAL, MEN MODEL -1.75 2.(ikincilik)HÜSEYİN TOPAL, MEN BODYBUILDING SMALL. 4.(dördüncülük)YİĞİT KARAKAYA, MEN MODEL FITNESS +1.75 4.(dördüncülük)LEVENT BİNGÖL, BODYBUILDING MASTER OVER 40 5.(beşincilik)W.A.B.B.A Universe TRNC Başkanı Süleyman Halilibrahim organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:‘’Ülkemizin milli sporu haline gelen Vücut Geliştirme ve Fitness sporuna ilgi çığ gibi büyümektedir. Uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmak ve W.A.B.B.A Universe gibi Dünya genelinden katılımcının olduğu bir organizasyonda ülkemiz adına yarışan tüm sporcularımız ayakta alkışı hak etmektedir.’’YARIŞMA SONUÇLARI :KATAGORİ: MISS SPORTS MODELKATAGORİ: MISS MODELKATAGORİ: MISS BIKINI -165KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 35KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 42KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 50KATAGORİ: MISS BODY FITNESSKATAGORİ: MISS WELNESS FIGUREKATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +24KATAGORİ: MEN CLASSIC PHYSIQUEKATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDINGKATAGORİ: MEN MODEL -1.75KATAGORİ: MEN MODEL +1.75KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS -1.75KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +1.75KATAGORİ: MUSCLE MEN FITNESSKATAGORİ: MR. SPORTS MODELKATAGORİ: MEN MODEL FITNESS OVER 40PAZAR GÜNÜ YARIŞMA SONUÇLARI :KATAGORİ: MISS SPORTS MODELKATAGORİ: MISS MODELKATAGORİ: MISS BIKINI -165KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 35KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 42KATAGORİ: MISS BIKINI OVER 50KATAGORİ: MISS BODY FITNESSKATAGORİ: MISS WELNESS FIGUREKATAGORİ: MISS BODYBUILDERKATAGORİ: ATHLETIC COUPLEKATAGORİ: BODYBUILDING COUPLEKATAGORİ: MEN MODEL FITNESS -24KATAGORİ: MEN BODYBUILDING SMALLKATAGORİ: MEN BODYBUILDING MEDIUMKATAGORİ: MEN BODYBUILDING TALLKATAGORİ: MEN BODYBUILDING X-TALLKATAGORİ: MEN CLASSIC PHYSIQUEKATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING -1.75KATAGORİ: MEN CLASSIC BODYBUILDING + 1.75KATAGORİ: MEN MODEL -1.75KATAGORİ: MEN MODEL +1.75KATAGORİ: MAN MODEL -1.75KATAGORİ: MEN MODEL FITNESS +1.75KATAGORİ: MUSCLE MEN FITNESSKATAGORİ: MR. SPORTS MODELKATAGORİ: MEN MODEL FITNESS MASTER OPENKATAGORİ: BODYBUILDING MASTER OVER 40KATAGORİ: BODYBUILDING MASTER OVER 50KATAGORİ: BODYBUILDING MASTERS OVER 60