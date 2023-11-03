Üstel: Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı ‘Şampiyon Meleklerimiz’le ölümsüz kılmak istiyoruz

Dr. Küçük Oyunları’nı, Şampiyon Melekler’in kenti Gazimağusa’da düzenlemenin de çok anlamlı olduğuna işaret eden Üstel, “Dr. Fazıl Küçük’ü de, şampiyon meleklerimizi de unutmamız asla mümkün değildir. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Meleklerimizle ölümsüz kılmak istiyoruz” dedi



Başbakan Ünal Üstel kabülde yaptığı konuşmada adını Kıbrıs Türkü’nün varoluş lideri Dr. Fazıl Küçük’ten alan ve KKTC’nin spor tarihi içinde önemli bir yere sahip Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Organizasyon nedeniyle Türkiye dışında diğer ülkelerden konukları da KKTC’de misafir edeceklerini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “ Spor ambargosu gençlerimizi bir noktaya kadar engelleyebildi. Gençlerimiz, devletin de katkılarıyla kendilerini geliştiriyor. Böylesi organizasyonları daha da artıracağız. Özellikle, Türk Dünyası içerisinde yeni adımlarımız söz konusu olabilir. Gençlerimiz çok daha güzel bir geleceği hak ediyor” dedi.

Dr. Küçük Oyunları’nı, Şampiyon Melekler’in kenti Gazimağusa’da düzenlemenin de çok anlamlı olduğuna işaret eden Üstel, “Dr. Fazıl Küçük’ü de, şampiyon meleklerimizi de unutmamız asla mümkün değildir. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Meleklerimizle ölümsüz kılmak istiyoruz” diye konuştu.

OYUNLAR 4 – 5 KASIM TARİHLERİNDE

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü de yaptığı konuşmada geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın bu yıl Şampiyon Melekler şehrinde gerçekleşeceğine işaret ederek, çalışmalarına yön veren Başbakan Üstel’e katkıları için teşekkür etti.

Mustafa Sütçü, bu yıl 21. si gerçekleşecek olan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Melekler’in şehri Gazimağusa’nın Namık Kemal Meydanı’nda 4 – 5 Kasım tarihlerinde dört federasyonunun organizasyonuyla gerçekleşeceği bilgisini de paylaştı.

Başbakan Ünal Üstel , Geleneksel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı organize eden Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nu kabul ederek, görüştü.Başbakan Ünal Üstel kabülde yaptığı konuşmada adını Kıbrıs Türkü’nün varoluş lideri Dr. Fazıl Küçük’ten alan ve KKTC’nin spor tarihi içinde önemli bir yere sahip Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.Organizasyon nedeniyle Türkiye dışında diğer ülkelerden konukları da KKTC’de misafir edeceklerini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “ Spor ambargosu gençlerimizi bir noktaya kadar engelleyebildi. Gençlerimiz, devletin de katkılarıyla kendilerini geliştiriyor. Böylesi organizasyonları daha da artıracağız. Özellikle, Türk Dünyası içerisinde yeni adımlarımız söz konusu olabilir. Gençlerimiz çok daha güzel bir geleceği hak ediyor” dedi.Dr. Küçük Oyunları’nı, Şampiyon Melekler’in kenti Gazimağusa’da düzenlemenin de çok anlamlı olduğuna işaret eden Üstel, “Dr. Fazıl Küçük’ü de, şampiyon meleklerimizi de unutmamız asla mümkün değildir. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Meleklerimizle ölümsüz kılmak istiyoruz” diye konuştu.OYUNLAR 4 – 5 KASIM TARİHLERİNDE Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü de yaptığı konuşmada geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın bu yıl Şampiyon Melekler şehrinde gerçekleşeceğine işaret ederek, çalışmalarına yön veren Başbakan Üstel’e katkıları için teşekkür etti.Mustafa Sütçü, bu yıl 21. si gerçekleşecek olan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Melekler’in şehri Gazimağusa’nın Namık Kemal Meydanı’nda 4 – 5 Kasım tarihlerinde dört federasyonunun organizasyonuyla gerçekleşeceği bilgisini de paylaştı.