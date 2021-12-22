Üniversitelerarası bilardonun şampiyonu DAÜ

KKÜSF tarafından organize edilen üniversitelerarası bilardo turnuvasında şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi takımı oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası bilardo turnuvasında şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi takımı oldu.

Bilardo Federasyonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile karşılaşan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı rakibini mağlup ederek şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

Karşılaşmalar sonunda başarılı olan isimlere madalyalarını KKTC Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu takdim etti.

Ekmekçi: “Bilardoda dünya arenasına önemli isimler sunduk”

Gerçekleşen bilardo turnuvası ile ilgili olarak görüşlerini aktaran KKÜSF Asbaşkanı Gülsev Ekmekçi katılan takımlara teşekkür etti.

Bilardoda çok başarılı sporcularımızın olduğunu ve Kıbrıslı Türkler’in bilardo branşında dünya ve Avrupa arenasına önemli isimler sunduğunu ifade eden Ekmekçi, “Turnuvada keyifli maçlar izledik.

Pandemi sebebiyle spordan uzak kaldığımız bu süreçte bir nebze de olsun yeniden başlayan spor müsabakaları ile motive olmaya, üniversiteli gençlerimizi de stresten uzaklaştırmayı hedefledik.”dedi.

