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Üniversiteler Spor Federasyonu teknik toplantısı yapılıyor

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Üniversiteler Spor Federasyonu teknik toplantısı yapılıyor
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22. Üniversite Spor Oyunları güz dönemi kayıtları 25 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi.
Basketbol, hentbol, futbol, voleybol ve masa tenisi branşları için teknik toplantı yarın saat 17.30’da federasyon lokalinde üniversite temsilcilerinin katılımı ile yapılacak.
Takım sporlarının yanı sıra darts, bisiklet, bilardo, bowling, satranç ve kros branşları için de toplantı gerçekleşecek. Güz dönemi branşlarında 13 üniversitenin takımları kurumlarını temsil edecek.
 
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